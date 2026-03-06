Messina. Inaugurata la biblioteca scolastica “Mario Falcone” al CIRS Istruzione e Formazione

La biblioteca Mario Falcone Messina apre ufficialmente le sue attività, segnando un momento importante per la crescita culturale e formativa degli studenti del CIRS Istruzione e Formazione Messina. L’inaugurazione, è avvenuta oggi, 6 marzo, nella sede di via Bonino dove si sono aperte le porte di uno spazio pensato per la conoscenza, la creatività e il dialogo.

La biblioteca scolastica, infatti, non sarà soltanto una semplice raccolta di libri, ma un ambiente vivo, progettato per stimolare la curiosità, sviluppare il pensiero critico e costruire relazioni significative tra studenti, docenti e comunità.

Una biblioteca dedicata a Mario Falcone

La scelta di intitolare la biblioteca scolastica CIRS Istruzione e Formazione Messina a Mario Falcone nasce dal desiderio di ricordare una figura profondamente legata al territorio e ai giovani. Mario Falcone, scrittore e sceneggiatore messinese, è stato soprattutto un uomo capace di usare le parole come strumenti di libertà, per raccontare, denunciare ed esprimere pensiero sempre indipendente e libero: «un nostro caro amico, disponibile e presente per il bene dei ragazzi in cui credeva profondamente».

La nuova biblioteca scolastica nasce con un obiettivo chiaro: diventare molto più di una semplice raccolta di libri.

La biblioteca scolastica Mario Falcone a Messina sarà infatti:

un luogo di formazione, dove la conoscenza prende vita e alimenta menti curiose;

un crocevia di sogni, dove le storie ispirano e aprono nuovi orizzonti;

una fucina di idee, in cui il pensiero critico si sviluppa e la creatività può esprimersi liberamente.

Lo spazio è stato progettato pensando a ogni singolo studente, affinché tutti possano sentirsi accolti, compresi e stimolati. Qui non troveranno spazio giudizi o preconcetti, ma solo confronto, ascolto e crescita personale.

La biblioteca diventa quindi un ambiente educativo fondamentale, capace di accompagnare gli studenti nella costruzione della propria identità e del proprio percorso di vita.

Laboratori, incontri e attività culturali

A rendere ancora più dinamica la biblioteca Mario Falcone saranno i numerosi incontri e laboratori che verranno organizzati periodicamente. Queste attività permetteranno agli studenti di vivere la biblioteca come uno spazio attivo, dove confrontarsi, sperimentare e arricchire non solo il proprio bagaglio culturale, ma anche quello emotivo.

«Ai ragazzi rivolgiamo l’invito ad esplorare ogni angolo di questa biblioteca, a perdersi tra le pagine dei libri, a scoprire nuovi mondi e a nutrire la sete di conoscenza. Agli adulti invece, chiediamo di sostenere questo prezioso spazio, di incoraggiare i ragazzi a frequentarlo, e di contribuire, per quanto possibile, al suo continuo arricchimento».

Durante l’inaugurazione è stato sottolineato: «Un ringraziamento speciale va al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, nella persona della prof.ssa Maria Francesca Tommasini, perché è grazie a loro se è nato il progetto “IL FUTURO SIAMO NOI”, che ha reso possibile tutto questo. Ringraziamo inoltre tutti coloro che creduto nel nostro progetto: l’amministrazione scolastica, i docenti, il personale non docente, volontari e tutti i nostri generosi donatori».

Presenti questa mattina Maria Francesca Tommasini, del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, la scrittrice e psicoterapeuta Antonella Ballacchino, i rappresentanti del Liceo Maurolico, di Terremoti di Carta e di Messina Scrive. Presenti anche Viviana Montalto della libreria Ciofalo Mondadori, Noemi Florio, Stefania Tedesco, Marietta Salvo, Davide Crimi nipote di Mario Falcone, Maria Grazia Nunnari e Daniele Mircuda, entrambi amici dello scrittore messinese.

