Messina ha un nuovo comandante della Polizia Municipale: chi è Stefano Blasco

Si insedia oggi, lunedì 16 maggio, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco. La cerimonia di presentazione alla città si svolgerà invece venerdì 20 maggio, alla presenza degli agenti, e sarà presieduta dal Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro. Diamo, brevemente, uno sguardo al suo curriculum.

Il dottor Stefano Blasco, palermitano di 54 anni, prenderà il posto lasciato vacante da Calogero Ferlisi nel 2019. A farne le veci, fino ad oggi, il comandante vicario commissario Giovanni Giardina. Il nuovo comandante della Polizia Municipale di Messina si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Palermo, ha avuto diversi incarichi in enti pubblici nelle province di Catania, Palermo, Enna e Messina. In particolare, dal 2010 al 2016 è stato Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Lipari, nelle Isole Eolie. Dal 2016 a oggi è stato Comandante del Corpo e Dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali, Responsabile dell’Area IV settore comunale “Polizia Locale” di Enna. Come detto, si insedierà oggi a Messina.

La cerimonia di presentazione del nuovo comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco, si terrà venerdì 20 maggio, alle ore 10.00 a piazza Unione Europea, di fronte al Municipio. A presentarlo ufficialmente al Corpo e alla città sarà il Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro. La cerimonia sarà officiata dal Cappellano del Corpo, padre Gianfranco Centorrino, alla presenza di uomini e mezzi del Corpo stesso.

