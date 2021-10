Messina si tinge di fucsia per la Giornata mondiale del tumore al seno metastatico

Oggi, mercoledì 13 ottobre, è la Giornata mondiale del tumore al seno metastatico. In Italia, la Giornata nazionale è stata istituita l’anno scorso da un decreto del governo, ed è organizzata da Europa Donna Italia.

Per la ricorrenza anche a Messina, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la partecipazione della Onlus “Per Te Donna ODV”, si svolgerà una campagna di sensibilizzazione sul tema, con la presenza di un gazebo informativo a Piazza Duomo dalle ore 9 alle 13.

A partire dalle ore 18, la Fontana Senatoria in Piazza Unione Europea si illuminerà di fucsia come segno di adesione da parte del Comune.

Tumore al seno metastatico: cos’è e quante donne colpisce

Il carcinoma mammario IV stadio, più comunemente noto come tumore al seno metastatico, è un tumore che si diffonde dal seno alle ossa, ai polmoni, al fegato e al cervello.

Il tumore al seno metastatico si distingue dal tumore a diffusione regionale in quanto la moltiplicazione delle cellule tumorali avviene più repentinamente e attraverso i linfonodi e la circolazione sanguigna, mentre il tumore a diffusione regionale, specie dopo una diagnosi o un’operazione chirurgica, possiede metastasi solo nei linfonodi ascellari.

Si tratta di una malattia curabile, ma tuttavia non ancora guaribile, a differenza del tumore al seno non metastatico. È possibile cronicizzare la malattia, ossia convivere con il tumore anche per anni, ma è fondamentale rimanere sempre in cura e sottoporsi a frequenti controlli.

Il numero di donne affette da tumore al seno metastatico in Italia ammonta a 37mila secondo i dati di IncontraDonna Onlus.

(31)