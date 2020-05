Messina Family Card. Riaperti i termini per le nuove domande e i rinnovi

Ci siamo: da oggi, lunedì 11 maggio, è nuovamente possibile presentare domanda per ottenere la Messina Family Card oppure per richiederne il rinnovo nel caso si abbia già ricevuto il buono spesa nel mese di aprile. La misura rientra tra i provvedimenti finalizzati a sostenere le famiglie in difficoltà a causa della crisi provocata dal coronavirus.

La piattaforma online Messina Family Card ha riaperto stamattina alle 9.00 per consentire a chi ne abbia bisogno di presentare domanda per ottenere il sostegno del Comune per l’acquisto di beni di prima necessità, dagli alimenti ai farmaci. Sarà possibile registrarsi fino alle 20.00 del 14 maggio, dopodiché i termini scadranno di nuovo. Dopo questa nuova riapertura, ha specificato il sindaco Cateno De Luca nei giorni scorsi, non sarà più possibile richiedere i buoni spesa.

Il discorso cambia per chi, invece, ha già ottenuto la Messina Family Card nelle scorse settimane e voglia richiederne il rinnovo per altre quattro settimane. Chi si trovi ancora nelle condizioni di disagio economico che avevano portato Palazzo Zanca ad accettare la domanda presentata precedentemente avrà tempo fino alle ore 20.00 della giornata del 30 maggio 2020 per aggiornare la propria posizione all’interno della piattaforma.

Le domande vanno presentate online a questo link ma, ricordano dal Comune di Messina «per coloro che avessero difficoltà per impedimento fisico, a recarsi presso gli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, che può essere contattata la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri 320 0459542, 338 1039638, 324 9076991, affinché la stessa possa mettere a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio».

Come funziona la Messina Family Card

La Messina Family Card è una misura di sostegno economico indirizzata alle famiglie in difficoltà a causa del coronavirus. Garantisce dei buoni spesa da usare nei quasi 200 negozi della città che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Si tratta, nello specifico, di attività commerciali di diverso tipo, tra cui: supermercati, farmacie, macellerie, negozi di alimenti per animali e negozi per l’igiene della casa.

È possibile presentare richiesta per la Messina Family Card o per il suo rinnovo a questo link. L’accettazione della domanda per l’ottenimento dei buoni spesa o per il loro rinnovo è subordinata alle condizioni economiche della famiglia richiedente. Si ricorda che la misura è indirizzata ai nuclei privi di reddito o che percepiscono un sostegno pubblico non sufficiente a garantire il sostentamento della famiglia.

Maggiori dettagli e una guida puntuale su come presentare domanda per ottenere la Messina Family Card è disponibile a questo link. Qui, invece, è possibile consultare le FAQ, le domande frequenti.

