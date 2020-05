Messina Family Card: l’elenco di supermercati, farmacie e negozi che accettano il buono spesa

Supermercati, farmacie, negozi per animali, botteghe, macellerie e tanto altro: sono 196 le attività commerciali che accettano la Messina Family Card. L’elenco, pubblicato qui in maniera integrale, è stato completato alle 20.00 del 30 aprile, data di chiusura delle adesioni fissata dal Comune.

Nata per fornire un sostegno alle famiglie in difficoltà economiche a causa del coronavirus, la Messina Family Card è una piattaforma che consente di ottenere dei buoni spesa da utilizzare per comprare beni di prima necessità, dal cibo, ai farmaci, agli alimenti per animali, nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa. Attiva dal 10 aprile 2020, ricevuto oltre 13mila domande. Di queste (stando ai dati forniti il 28 aprile) ne sono state accettate 8445.

Nel corso delle settimane, hanno deciso di aderire all’iniziativa ben 196 attività, oggi inserite nell’elenco del Comune di Messina.

Messina Family Card: dove si può usare

Ecco l’elenco completo delle attività che accettano la Messina Family Card.

Marbi Despar – Via Ugo Bassi – Marbi Srl Macelleria Agricola Cammaroto – Via Comunale 49 Larderia Supermercato Deco – Via Monsignor D’ Arrigo N. 15 Supermercato Deco – Via Cesare Battisti 83 Largo Avignone Eurospin – Strada Statale114 Villaggio Pistunina Supermercato Deco – Via Consolare Pompea N. 1549 Supermercato Deco – Via Palmara N. 17 Supermercato Deco – Via Regina Elena 249 Supermercato Deco – Viale San Martino Supermercato Deco – Strada Statale 114 Vill Tremestieri Supermercato Simply – Via Maregrosso N. 24 Standa Crai – Piazza Xx Settembre Supermercato Despar – Via Carlo Botta N.3 Supermercato Eurospar – Via Palermo Angolo Viale Regina Margherita Supermercato Eurospar – Viale Annunziata, 110 Farmacia Isaja – Via La Farina N. 77 Farmacia Muricello – Via Cicala N. 9 Farmacia S.Margherita D.Ssa Tambato – Via Nazionale, 163 Ctr. Runci Lombardo 1830 Srl – Piazza Fazio Camaro Superiore Lombardo 1830 Sicula Fine Food Srl – Via Garibaldi 254 Mersi Supermercati – Piazza Chiesa Sperone Mersi Supermercati – Via Ibica N.8 Largo Fontana Arena Mersi Supermercati – Via Ghibellina N.150 Mersi Supermercati – Via Garibaldi N.413 Is.478 Mersi Supermercati – Viale Annunziata 48-53 Mersi Supermercati – Via Consolare Valeria Gazzi Mersi Supermercati – Strada Statale 114 Km 6,300 Tremestieri Supermercato Ils Discount – Strada Statale 114 Pistunina Supermercato Qui Conviene – Strada Statale 114 Pistunina A Tutto Gas Srl Vendita Bombole Gpl – Via Comunale Santo 178 Agrillo Antonino – Mercato Vascone Md S.Agata – Via Consolare Pompea 1255 Md Annunziata – Via Leonardi Md Giostra – Viale Giostra – Salita Curcuruto Md Manzoni – Via Manzoni, 7/9a Md Crisafulli – Piazza Crisafulli Md Ducezio – Via Ducezio, 12 Md Orti – Via Degli Orti, 127 Md S.Margherita – Strada Statale 114 Km 12,000 Bottega Della Valle Di Bertuccelli Concetta – Via 41 F Valle Degli Angeli Mt Market Di Maceli Assuntino – Via Gerobino Pilli 118 Macelleria Lipari – Via Consolare Pompea 2027 Granatari Macelleria Lipari – Via S.Agostino N.13 Centro Carni Romeo – Via Consolare Pompea Contemplazione Scimone Sante – Vendita Bombole Gpl – Via Circuito Torre Faro Bottega Verde Di Gaetano Smedile – Viale San Martino 87 Conad Superstore – Viale Giostra San Michele Conad Superstore – Via Adolfo Celi Km 3,913 Contesse Supermercato Sigma – Via Comunale Nuovo Svincolo San Filippo, 21 Alimentari Ganfi Rosa – Via Chiesa 10 Giampilieri Superiore Supermercato Sidis – Via Sacrestia Camaro San Luigi Giacopello Antonino – V.Le Giostra Case Russo 2/4/6 Hd Discount – Ss 114 Km 3900 Compl Le Palme Villaggio Contesse Ils Discount – Via Maregrosso Ils Discount Tremestieri – S.S. 114 Salita Larderia Ils Discount Minissale – Via Consolare Valeria 112 Ils Discount Ganzirri – Via Lago Grande 100 Ils Discount – Via San Jachiddu 90 Ils Discount – Via Siracusa Is.12 Ils Discount – Via Comunale Annunziata Qui Conviene – Via La Farina 291 Qui Conviene Capo Peloro – Via Circuito Torre Faro Qui Conviene – Via Carlo Botta Ingrosso – Via Don Blasco 59 Fresche Bontà Di Cogliandolo Alessia – Via Comunale Camaro Inf. 106 Alimentari S. S.R.L.S. – Piazza San Rocco 1 Faro Superiore Farmacia Brancato Romanini – Via Regina Margherita 105 Farmacia Bruni – Via Cesare Battisti N.222 La Bottega Di Antonino Sturniolo – Via Ernesto Cianciolo 21 La Boutique Della Frutta Di Pennestrì Giovanni – Via Bartolomeo Colleoni Supermarket – F.Lli Sciabbà Srl – Via Elenuccia Farmacia Ferlazzo Raneri – Via Cianciolo 11-15 Bordonaro Farmacia Fiandaca Di Montagnese A. – Via Enrico Scipione 103 Farmacia Giacopello Clara – Via Palermo 69 La Maison Della Carne Di D’angelo Carmelo – Via Gerobino Pilli 86/C La Spiga D’oro Di Borzì Adriana – Via Andrea D’anfuso N.14/18 Pescheria Mare Blu Srls – Via Catania 122 Md Spa – Via Campolino Pistunina Farmacia Carleo Snc – Strada Statale 114 Km 4,100 Nn.64-68 Farmacia Dr. Mario Germanà – Strada Statale 114 Km 3,400 Sciabà Domenico Vendita Bombole Gas – Via Consolare Pompea 593/595 La Boutique Della Frutta Srl – Via Ogliastri 2 La Macelleria Snc Di Centorrino C. & C. – Via Michelangelo Rizzo N.6 Giampilieri Superiore Finalmente Mamma Di Campanella Serena – Viale Europa 157 Uno Vending S.R.L. – Via Nino Bixio 107 A Putia Nova Di Intersimone Giovanni – Via Fontana 52 Mili San Pietro Macelleria Freni Di D’angelo Antonino – Via Montegallo Larderia Inferiore Macelleria Staiti Francesco – Via Consolare Pompea 589 Parafarmacia Dott.Ssa Marchesini S.R.L. – Via Cesare Battisti 190 Farmacia Madonna Della Salute Sas Di Ignazio Consiglio E C. – Piazza San Vincenzo 28 Panificio F.Lli Alleruzzo S.A.S. – Via Degli Amici 4/6 Parafarmacia Pharme Srl – Via Comunale Camaro Inferiore 76 Minimarket Amante Santa – Via Comunale 219 Angolo Via Rua Camaro Sup. Supermercato Sigma Eurobon Srl – Via Maregrosso Panificio La Rocca Nicola – Via Ammannato Pal.27 Gazzi Panificio Tre Sorelle S.R.L. – Strada Statale 114 Contesse Panifico Tre Sorelle S.R.L. – Viale Europa 112-120 Alimentari L’essenziale L.C.T. S.R.L. – Viale Regina Margherita N.61 Alimentari L’essenziale L.C.T. S.R.L. – Via Gerobino Pilli N.1 Alimentari L’essenziale L.C.T. S.R.L. – Via Giuseppe La Farina Nn.106/108 Seasurgel Di Donato Maria – Via Torre 68 Torre Faro Viola Ice Food Srls – Via Tommaso Cannizzaro 222 Una Srl – La Bottega Del Caffè – Viale San Martino 157 Supermercato Paghi Poco Rocchetta Srl – Strada Statale 114 Km 6,200 Alimentari Pot Srl – Via Calabrella 3 Castanea Farmacia Sgroi Dott.Ssa Maria – Salita Larderia 4 Supermercati 4 S – Viale Europa Angolo Via Sicilia Sanitaria Scolaro Snc – Via Luciano Manara 86 Ittica Ferro Srls – Viale Europa 106-108 Farmacia Centrale Dr. G. Calcaterra – Via Giuseppe Garibaldi 135 Supermercato Paghi Poco Rocchetta Srl – Via Catania 162 Minimarket Gulletta Srl – Via Comunale 183 Camaro Superiore Macelleria Rizzo Angelo – Via Garibaldi 353 Previte Pasquale – Via Masse 2 Castanea G.T. S.R.L.S. Sanitaria Gran Bazar – Via La Farina Angolo Via Emilia Baby Planet Di Pileggi Angela – Viale Regina Elena 383/385 Baby Star Di Pileggi Angela – Via Placida 81/83 Macelleria D’agostino Pietro – Via Marco Polo 192 Contesse Farmacia La Rosa S.R.L.S. – Via Consolare Valeria 169 Tremestieri Farmacia Brancato Sas – Via Garibaldi, 373 Farmacia Ruffa Dott. Antonio – Via Tommaso Cannizzaro 105 Crazy Animal Di De Francesco Davide – Via Panoramica Dello Stretto, 29 Crazy Home Di De Francesco Davide – Via Panoramica Dello Stretto, 41/M Iperbimbo Di Mondobimbo S.R.L. – Strada Statale 114 Km 4,400 Macelleria Di Pietro Nunzio – Via Taormina 74 Agriverde Di Pietro Galli – Vendita Bombole Gpl – Via Stazione 7 Giampilieri M. D’arrigo Ignazio – Via Consolare Pompea, 220 Ditta Di Giovine Santina Vendita Bombole – Via Del Santo 2 Non Sono Gas Ditta Spadaro Maria Vendita Bombole – Via San Bernardo 1 Un Amore Di Casa Di De Luca Giuseppe – Via Comunale Camaro Inf. 87 Un Amore Di Casa Di De Luca Giuseppe – Via Nazionale Santa Margherita Runci Pescheria Di Bonaffini Anna – Strada Statale 114 Km 4,200 Contesse La Fauna S.R.L. – Via Antonio Martino 112 Farmacia Europa Di Dott.Ssa Candido Maria – Viale Europa N.53 Nuova Farmacia Ingo Crisafi & C. S.A.S. – Viale S.Martino Ang. Via S.Cosimo Sciarrone Carni Di Sciarrone Francesco – Via Adolfo Celi 86/88 Strada Statale 114 Km 4,100 Contesse Sciarrone Carni Di Sciarrone Francesco – Via Catania 296 Sciarrone Carni Di Sciarrone Francesco – Interno Mercato Vascone Macelleria San Francesco Corrieri Domenico – Via Pola Is.508 N.33 Minimarket Antichi Sapori Di Smedile Giovanni – Via Fiumara Pace 10 Macelleria Campanella Di Campanella Luigi – Via Nazionale 247 Mili Marina Macelleria Saccà Ivan – Via Palermo 620 Angolo Via A. Denaro Macelleria The King Of Meat S.R.L.S. – Viale Europa 181 Farmacia De Leo Di Rosario De Leo – Via Madonna Delle Grazie 1 Camaro Sup. Alimentari Donato Filippo – Via Nuova 12 Torre Faro Alimentari Barbagallo Ettore – Via Centonze 151/153 Panificio Ceraolo S.A.S. – Via Vecchia Comunale 24/26 Macelleria F.Lli Cento S.A.S. – Viale Europa Alimentari Giorgianni Carmela – Via Libertà 61 San Filippo Inferiore Gasmess R.L. Vendita Bombole Gas – Via Acireale 2 Farmacia Del Viale S.N.C. – Viale San Martino,56 Farmacia Degli Archi Di Mar.Gi. Srl – Via Gerobino Pilli 48 Farmacia Del Popolo Di Carolina Costa – Viale Giostra 7/B Farmacia Dello Stretto Srl – Via Garibaldi,65 Farmacia Pirri Del Dott. Giuseppe Crisafi – Via Catania,8 Farmacia Procopio Dott.Ssa Francesca – Viale San Martino 342 Alimentari Lorenzo Pace – Via Giuseppe Rando,2 Parafarmacia Chic Di Egitto Francesco – Viale Principe Umberto Is.230 49/A Macelleria Falcone Giovanna – Via Palermo 156 Alimentari Tiziana Arena – Via Cesare Battisti 133 Alimentari Freni Giovanna – Via Croce 31 Larderia Inferiore Farmacia Bellino Nerina Di Mondello Fabio & Mondello Fausto Snc – Via Napoli Is.17 N.119 Farmacia Pandolfi Snc – Viale San Martino 250 Farmacia Abate Daniela – Via Consolare Pompea, 1721 Alimentari Arena Giovanni – Via Masse 3 Castanea Centro Convenienza Di Muscolino Marilena – Via La Farina Is.6 Le Delizie Del Pane Di Guglielmino Tindara – Viale Giostra Is.10 N.10 Farmacia Crimi S.A.S. Del Dott. Giovanni Crimi & C. – Via Pietro Castelli 14 Occhino Salvatore Vendita Bombole Gas – Via Nazionale 145 Santa Margherita Farmacia Baratta Snc – Via Consolare Pompea 190/D Macelleria Di Lombardo Demetrio – Via Marco Polo 174/176 Macelleria Rispoli Rosaria – Via Gerobino Pilli 86 Macelleria F.Lli Di Pietro S.N.C. – Via San Cosimo Angolo Via Siracusa Macelleria F.Lli Di Pietro S.N.C. – Piazza Muricello 24/25/26 Boutique Della Carne Srl – Via Nazionale Km 32,00 Orto Liuzzo Farmacia Dott. Capria Renato – Strada Statale 114 Km 4,750 Minimarket Bombara Sergio – Via Fontana Vecchia San Filippo Superiore La Bottega Dei Sapori Di Ruggeri Osman – Viale Regina Elena 47 Farmacia Facciolà Dei Dottori Giuseppe E Salvatore Facciolà S.N.C. – Via Consolare Pompea 155 Nuova Farmacia Di Galati Dei F.Lli Giuseppe E Olga Di Mario S.N.C. – Via Nazionale 157/C Galati Marina Macelleria Lipari Natale – Via Vittorio Emanuele Ii N.61 Ganzirri Macelleria D’angelo Santo – Via Monsignor D’arrigo 30 Parafarmacia Delia Phytosophya Delia S.R.L. – Viale Europa 207 Farmacia Trischitta Massimo – Strada Statale 113 Km 31,40 Ortoliuzzo Farmacia Boccetta S.A.S. – Viale Boccetta 20 Parafarmacia Farmastore Trischitta Massimo – Via Centonze 69 Mondo Casa Più Di Aneri Giuseppe – Via Consolare Pompea 777/783 Cucciolandia Pet Shop Di Vittorio Quintiliano – Via Tommaso Cannizzaro,189 Farmacia Di Mario Snc – Via G. Denaro 38 Macelleria Azienda Agricola Zullo Giovanni – Via Vetrano Larderia Superiore Farmacia Latteri Francesco – Via Direzione Artiglieria,1 Farmacia F.Lli Gargano S.N.C. – Via Comunale 85 Santa Lucia Sopra Contesse Alimentari Mafodda Antonino – Via Nazionale 27 Rodia Gangemi Gaetano Macelleria – Via Consolare Valeria, 35 Gazzi Farmacia Dott. Antonino Abate – Viale San Martino 39 Pescheria Mar’e’ Di Geraci Filippo – Viale San Martino 9 Is.299

Come funziona

A oggi le domande per ottenere la Messina Family Card sono chiuse.

Per informazioni sul funzionamento della Messina Family Card si rimanda a questo articolo e alle risposte alle FAQ (Domande frequenti) del Comune di Messina.

