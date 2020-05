Messina Family Card. Dall’11 maggio le nuove domande: scadenze e modalità

Dall’11 al 14 maggio sarà possibile presentare nuove domande per ottenere la Messina Family Card. Sarà l’ultima “finestra” aperta dall’Amministrazione De Luca, dopodiché non sarà più possibile presentare le istanze per i buoni spesa.

Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore durante la consueta diretta Facebook del sindaco Cateno De Luca. Lunedì 11 maggio, quindi, non sarà data solo l’opportunità, a chi ne avesse necessità, di chiedere il rinnovo della Messina Family Card. Chi non ha ancora presentato istanza per i buoni spesa, ma ne ha bisogno perché si trova senza reddito e in condizione di disagio economico, potrà farlo tra le 9.00 dell’11 e le 20.00 del 14 maggio.

Questa ulteriore riapertura alle nuove domande per l’ottenimento della Messina Family Card sarà però l’ultima: «Per aprire questa finestra – ha specificato in proposito il sindaco Cateno De Luca – abbiamo avuto problemi seri per la rendicontazione, quindi non saremo più in condizione di riaprire i termini».

Come presentare domanda per la Messina Family Card?

La Messina Family Card è una misura di sostegno alimentare indirizzata alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa del coronavirus. Può presentare domanda chi non ha alcuna forma di reddito e chi riceve un sostegno pubblico che però non è sufficiente a far fronte alle spese quotidiane. Palazzo Zanca ha messo online una piattaforma specifica attraverso la quale è possibile registrarsi per presentare domanda.

La Messina Family Card, in sostanza, è un insieme di buoni spesa da usare nei quasi 200 negozi della città che hanno deciso di aderire all’iniziativa. L’elenco di supermercati, farmacie, macellerie, negozi di alimenti per animali, negozi per l’igiene della casa e di tutte quelle attività commerciali che vendono beni di prima necessità, è disponibile a questo link.

Maggiori dettagli e una guida più puntuale su come presentare domanda per ottenere la Messina Family Card è disponibile a questo link. Qui, invece, è possibile consultare le FAQ, le domande frequenti.

(151)