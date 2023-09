Messina. L’ex campetto da calcio Snam tra rifiuti e degrado, Costanzo: «Si faccia un impianto sportivo»

Trasformare un’area abbandonata e invasa da rifiuti ed erbacce in un nuovo impianto sportivo per la città di Messina: questa la proposta del consigliere della VI Municipalità, Massimo Costanzo, per l’ex campetto di calcio Snam di Sperone. «I villaggi che circondano quest’area – sottolinea l’esponente del consiglio circoscrizionale – hanno la necessità di un processo di urbanizzazione che comprenda tutti i servizi previsti al fine di creare socializzazione e aggregazione».

Realizzato e mai utilizzato, il campetto da calcio dell’area ex Snam di Sperone è oggetto di una nota inviata dal consigliere della VI Circoscrizione Massimo Costanzo alla Giunta municipale con l’obiettivo di realizzare un nuovo spazio dedicato allo sport di cui i cittadini della zona (ma non solo) possano fruire. Nella sua proposta, l’esponente della Circoscrizione cita una delibera del 2005 con cui la Snam dava in permuta il terreno e l’Amministrazione Comunale si impegnava «a realizzare a proprie spese un campo di dimensioni maggiori rispetto a quello già realizzato da Snam». Questo però non è successo.

A distanza di circa diciotto anni, il campetto di Sperone nell’area Snam risulta abbandonato, invaso dai rifiuti e dalla vegetazione incolta: «È necessario – scrive quindi Massimo Costanzo – che questa Amministrazione attui tutte le iniziative per riportare l’area allo stato di origine investendo anche con finanziamenti pubblici dedicati che possano prevedere la realizzazione anche di un’area polifunzionale. I villaggi che circondano quest’area hanno la necessità di un processo di urbanizzazione che comprenda tutti i servizi previsti al fine di creare socializzazione e aggregazione».

«Chiedo inoltre – conclude – di valutare, in sinergia con Società sportive, Associazioni dilettantistiche riconosciute, anche del luogo, una serie di proposte realizzabili ad esempio; una palestra; un campo da calcio; una tensostruttura etc., tutto a norma, e di intraprendere un percorso comune per riqualificare tutta l’area per ridare alla comunità e all’area la giusta dignità».

