Messina, distributori di benzina che parlano in dialetto: dove si trovano

Anche a Messina i distributori di benzina parlano in dialetto; la città dello Stretto, infatti, è stata coinvolta dall’iniziativa di Eni Live Station che, in collaborazione con l’azienda Fortech, ha inserito nel sistema del distributore di benzina diversi idiomi locali. Adesso, in tutta Italia sono oltre 1.700 i distributori di benzina che parlano i dialetti locali. «L’iniziativa – dice Eni – vuole rinsaldare il rapporto tra il fornitore di carburante e le comunità di zona, creando un senso di appartenenza. Il rifornimento alla stazione, molto doloroso di questi tempi visti i prezzi di benzine e diesel, è allietato da espressioni dialettali, di quelle che si usano in casa».

Distributori di benzina che parlano in dialetto

«Un’iniziativa – dice Fortech – che vuole celebrare il valore della cultura popolare, dell’identità di ogni luogo e che lo vuole fare divertendo, facendo sorridere davanti all’immediatezza di un “daje”, di un “ajò”, di un “alùra?”, che ha anche il pregio di saper coniugare tecnologia e automazione a un tocco di umanità. I terminali Fortech danno infatti già da tempo supporto all’utente in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) ma da oggi lo faranno anche con il dialetto locale, nel dettaglio:

110 dialetti, uno per ogni regione

1700 le Eni Live Station coinvolte

quasi 6.000 le frasi dialettali installate sui punti vendita territoriali.

I distributori in dialetto a Messina

Per poter ascoltare frasi come: Ti poi pigghiari a catta è possibile andare in uno dei seguenti distributori di benzina di Messina:

viale Principe Umberto;

viale della Libertà 44;

via Consolare Pompea 1;

SS 114 Giampilieri Marina;

Viale Gazzi;

Piazza Zaera;

Via Fratelli di Mari 7;

via Consolare Pompea Granatari;

Via Umberto Bonino 1;

San Filippo;

viale Giostra angolo via Abetone.

