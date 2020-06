Messina, disinfestazione nella zona Nord: le strade e villaggi interessati oggi

Prosegue l’attività di disinfestazione a Messina: a partire dalle 23 di oggi, venerdì 26 giugno il servizio di pulizia di MessinaServizi Bene Comune contro blatte, zecche, formiche, pappataci, pulci e zanzare, interesserà ancora la zona nord della città dello Stretto.

Gli interventi di disinfestazione in programma per oggi riguarderanno una nuova area della zona Nord e, in particolare: Salice, Gesso, Serre, Sperone, Acqualadrone, S. Saba, Rodia, Ortoliuzzo e Marmora. Inoltre, verranno recuperate alcune vie in cui non si è potuto intervenire la notte scorsa. Giovedì 25 giugno, infatti, MessinaServizi non ha potuto portare a termine la disinfestazione in programma nelle vie interne di Ganzirri a causa del guasto di un mezzo.

Rimane, inoltre, ancora da disinfestare, invece, il viale della Libertà e via Consolare Pompea, dove non si è potuto intervenire «a causa della movida notturna».

Disinfestazione nella zona Nord di Messina: i suggerimenti di sicurezza

Con quella di stasera si dovrebbe completare la disinfestazione della zona nord di Messina. Per garantire la sicurezza dei cittadini si raccomanda di:

evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti,

mettere al riparo animali domestici e da compagnia,

chiudere finestre e balconi

lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano

