Messina. Contrordine, lo svincolo di Giostra non chiude (almeno non il 27 giugno)

Ancora un dietrofront sullo svincolo di Giostra che, contrariamente a quanto annunciato, non sarà chiuso a partire da sabato 27 giugno, ma resterà aperto, almeno per il momento. La decisione è stata presa ieri mattina, nonostante il Comune di Messina si fosse già attrezzato per la chiusura, a seguito di una riunione tra i soggetti competenti durante la quale è parsa evidente l’assenza di un accordo sul da farsi.

Sta diventando una telenovela, quella della chiusura – annunciata, poi rinviata, poi annunciata, poi rinviata di nuovo – dello svincolo di Giostra. La decisione era stata presa lo scorso 17 giugno a seguito di un incontro del Comitato Operativo Viabilità in Prefettura: per tentare di ridurre il traffico nel tratto autostradale compreso tra la barriera del pedaggio di Villafranca e lo svincolo di Giostra, causato dai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’autostrada A-20 Messina-Palermo, si era optato per un “esperimento” di due settimane, chiudendo dal 20 giugno e per i successivi 14 giorni la bretella.

Ma solo un paio di giorni dopo, il primo rinvio: la chiusura dello svincolo di Giostra era stata rimandata di una settimana, al 27 giugno, per l’esecuzione di alcuni interventi. Nella mattinata di ieri, mercoledì 24 giugno, il Comune di Messina ha pubblicato sul proprio sito una nota dal titolo: “Lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro: i provvedimenti viari da sabato 27 per la chiusura dello svincolo di Giostra”. Tutto sembrava quindi deciso, ma poche ore dopo si è tornati al punto di partenza.

A seguito di un vertice presso la sede del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) la chiusura è stata temporaneamente annullata, o comunque rimandata a data da destinarsi. Ci sono altre valutazioni da fare e, nel frattempo, tutto resta com’è. In tutto questo tira e molla, però, una soluzione (alternativa) per il traffico tra la barriera di Villafranca e lo svincolo di Giostra non è ancora stata trovata.

