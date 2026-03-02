Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

polizia municipale

Messina. Controlli con autovelox e dispositivo scout fino a domenica 8 marzo

Pubblicato il alle

2' min di lettura

Proseguono i controlli della Polizia Municipale tramite autovelox e dispositivo scout a Messina. I servizi saranno effettuati alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico per la settimana corrente, a partire da oggi, lunedì 2, fino a domenica 8 marzo.

I controlli con autovelox interesseranno le seguenti zone:

  • S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;
  • S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;
  • S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;
  • S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;
  • S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;
  • S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;
  • S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;
  • Via Circuito Torre Faro;
  • Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;
  • Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

I controlli tramite dispositivo scout, in materia di divieti di sosta, interesseranno le seguenti zone:

  • Corso Cavour;
  • Piazza Duomo (Isola Pedonale);
  • Corso Garibaldi;
  • Via Cesare Battisti;
  • Viale Boccetta;
  • Via Consolato del Mare;
  • Via Argentieri;
  • Via XXIV Maggio.

I controlli tramite autovelox e dispositivo scout a Messina sono stati disposti nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale invita gli automobilisti a rispettare i limiti su tutte le strade. Ricorda, inoltre, l’importanza di osservare le nome che regolano la sosta e la vietano, in particolare: in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, sulla pista ciclabile e sugli attraversamenti pedonali.

(3)

