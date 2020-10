Messina, chiuso il Liceo La Farina per un caso di coronavirus

Oggi, mercoledì 14 ottobre, il Liceo La Farina – Basile di Messina è chiuso per un caso di positività al coronavirus. A comunicarlo è l’Istituto stesso, con una nota diramata dalla dirigente scolastica, la dottoressa Caterina Celesti che annuncia la sanificazione della struttura. Nel corso della giornata è previsto un Consiglio di istituto, in modalità telematica, per decidere i prossimi passi.

La comunicazione è arrivata direttamente dall’ufficio di igiene pubblica dell’ASP di Messina all’Istituto di Istruzione Superiore “La Farina – Basile”: è stato rilevato un caso di covid-19 all’interno della scuola. Immediatamente la preside Caterina Celesti ha disposto la chiusura della struttura per la sanificazione e nel corso della giornata di oggi si deciderà come procedere nei prossimi giorni.

Questa la nota ufficiale diramata dalla Dirigente Scolastica e pubblicata sul sito ufficiale del Liceo La Farina – Basile: «Avviso urgente: a seguito della comunicazione, da parte dell’ufficio di igiene pubblica dell’ASP di Messina, di un caso di positività covid presso il Liceo La Farina, si procederà domani (oggi, ndr) 14 ottobre c.a. alla sanificazione dei locali. Pertanto domani (oggi, ndr) 14 ottobre verrà attuata, per tutti gli studenti di tutte le classi, comprese le quarte ginnasio, la dad (didattica a distanza, ndr) quale misura urgente, precauzionale e preventiva di massima tutela sanitaria per l’intera comunità educante e studentesca dell’istituto, nonché per le famiglie di riferimento. Le lezioni seguiranno la scansione oraria come da prospetto settimanale pubblicato sul sito. Ulteriori decisioni verranno prese dopo il consiglio di istituto previsto in modalità telematica, domani (oggi, ndr) 14 ottobre c.a.».

(127)