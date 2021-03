Messina. Assunzioni in ATM Spa: ieri le prove pratiche per 32 candidati

Dopo l’assunzione dei primi 69 giovani operatori di esercizio nel 2020, prosegue il reclutamento in ATM Messina Spa: si sono svolte ieri, infatti, le prove pratiche per 32 candidati, tra i 35 convocati a seguito dei test svolti in modalità telematica lo scorso 5 marzo. Soddisfatto il presidente Giuseppe Campagna, che evidenzia come «un ulteriore importante obiettivo si stia concretizzando e consentirà di dare all’Azienda ancora più slancio per programmare ed attuare nuovi servizi per i nostri Clienti per una mobilità sempre più sostenibile».

A gennaio 2021 si è chiuso l’avviso per la selezione di 30 nuovi operatori in ATM Spa. Sono seguite, lo scorso 5 marzo, le prove preselettive (svoltesi in modalità telematica) finalizzate ad una scrematura dei candidati. Ieri, lunedì 15 marzo 2021, i 35 candidati che hanno superato il primo test sono stati convocati per la prova pratica di idoneità. Di questi, tre non si sono presentati, mentre per i primi 30 idonei sono state già programmate le visite mediche di rito.

Obiettivo di ATM Spa è quello di assumere giovani con un contratto di apprendistato professionalizzante per dare nuovo slancio all’attività dell’Azienda, rendendosi più giovane e dinamica, al fine di offrire agli utenti nuovi e migliori servizi.

