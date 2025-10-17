Messina. Arriva da Spazioquattro la mostra “Missing Girl” di Matteo Fieno

Allo studio Spazioquattro di Messina arriva la mostra “Missing Girl”. L’associazione culturale, dal 18 al 30 ottobre 2025, ospiterà la mostra dell’artista figurativo Matteo Fieno; una riflessione visiva sull’assenza interiore, sull’identità sospesa e sulle parti di sé che restano in ombra.

La serie, composta da dieci opere su tela di cotone (90×90 cm) realizzate tra il 2024 e il 2025 con tecnica mista (acrilico, olio e gesso), mette al centro figure femminili immerse in una dimensione di sospensione emotiva e silenziosa. Non è l’assenza fisica a dominare, ma quella più sottile e intima: l’identità che non trova spazio, che si nasconde dietro gesti trattenuti, posture chiuse, sguardi evitati.

Missing Girl da Spazioquattro a Messina

In Missing Girl, il volto si nega per amplificare la voce del corpo, che diventa superficie di memoria, fragilità e resistenza. L’artista costruisce un racconto poetico e introspettivo, articolato in quattro nuclei tematici — Identità che si cela, Dualismi interiori, Gesti trattenuti ed Eleganza negata — attraverso i quali le opere dialogano come frammenti di un’unica ricerca: cosa resta di noi quando scegliamo di non farci vedere?

Con Missing Girl, Matteo Fieno invita lo spettatore a sostare nel silenzio, a confrontarsi con la mancanza come spazio di ascolto e consapevolezza. Una mostra che parla di ciò che non si mostra, ma che continua a vivere, ostinatamente, dentro di noi.

L’inaugurazione sarà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18.00 all’Associazione Culturale Spazioquattro in via Ghibellina 120.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato, ore 17.30 – 20.00; domenica 10.30 – 12.00. L’ingresso è libero.

(8)