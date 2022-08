Messina, anche la Patrimonio Spa è pronta ad assumere: i profili richiesti

Un geometra, un ingegnere, un istruttore amministrativo: sono questi alcuni dei profili ricercati dalla Patrimonio Spa, partecipata del Comune di Messina che si occupa di censire e gestire gli immobili di proprietà comunale e che, a breve, si lancerà in nuove assunzioni.

Dopo Messina Social City, che ha aperto i termini per la long list, e ATM, in cerca di nuovo personale; anche la Patrimonio Spa è in cerca di personale, per la precisione di sei unità. Ad annunciarlo è il sindaco Federico Basile a seguito dell’Assemblea dei Soci tenutasi ieri, venerdì 18 agosto, a Palazzo Zanca: Il reclutamento di personale – ha sottolineato il primo cittadino – è sempre motivo di soddisfazione».

«Nella fattispecie – spiega – si tratta di vari profili da istruttore amministrativo a figure professionali quali geometra e ingegnere oltre a responsabile dell’ufficio ragioneria e gestione del personale. Auspico che attraverso l’implementazione dell’organico della Società Partecipata ciascuno per le rispettive competenze possa contribuire al buon andamento e al raggiungimento degli standard della Patrimonio Messina in termini di gestione dell’inventario, della valorizzazione e della progettazione del patrimonio immobiliare dell’ente».

A breve, inoltre, dovrebbero essere pubblicati anche gli avvisi per 100 assunzioni in MessinaServizi Bene Comune, come annunciato dall’ormai ex presidente Giuseppe Lombardo nel giorno in cui ha comunicato le proprie dimissioni per candidarsi alle prossime elezioni regionali con il movimento Sicilia Vera (di cui è presidente).

