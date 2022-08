Nuove assunzioni in MessinaServizi Bene Comune: 100 posti di lavoro

Nuove opportunità di lavoro a Messina, sono 100 le assunzioni annunciate in MessinaServizi Bene Comune. Diverse le figure ricercate, dagli operatori per la manutenzione del verde pubblico ai funzionari direttivi. Ad annunciarlo, questa mattina in conferenza stampa, l’Azienda e il sindaco di Messina, Federico Basile: «Quando in campagna elettorale ho parlato di 1000 assunzioni, l’ho fatto perché sapevo che la macchina amministrativa era nelle possibilità di farlo».

È stato annunciato questa mattina in conferenza stampa, durante la quale Giuseppe Lombardo ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della partecipata comunale per «impegni ancora più importanti». Ultimo atto di questo Consiglio di Amministrazione è stato quello di approvare una nuova procedura che consente oggi di fare nuove assunzioni. I bandi saranno pubblicati nei prossimi giorni. Vediamo, intanto, in anteprima, quali sono le posizioni aperte.

Nuove assunzioni in MessinaServizi: tutte le posizioni aperte

55 operatori liv.1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Messina;

5 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di disinfestazione e derattizzazione nel comune di Messina;

10 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di selezione ed imballaggio rifiuti presso impianto di selezione in uso alla Messinaservizi bene comune s.p.a.;

24 operatori liv. j CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina

2 funzionari direttivi livello 7 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina;

1 funzionario direttivo agronomo livello 7 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina;

2 lavoratori di concetto livello 5 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina;

1 lavoratore d'ordine livello 4 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina;

