Messina, ammessi a finanziamento 72 interventi per le scuole di città e provincia

Sono state ammesse a finanziamento 72 istanze per interventi di edilizia nelle scuole di Messina e provincia. A confermare l’approvazione dei fondi regionali sono il sindaco Cateno De Luca e gli assessori Salvatore Mondello e Laura Tringali, con delega rispettivamente a Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione.

«È un risultato straordinario – dice l’assessore Mondello – in quanto è stata approvata praticamente la totalità dei progetti presentati. Questa Amministrazione, così come la Città Metropolitana, ha dovuto gestire un insieme di immobili insicuri e fatiscenti, per i quali è stato necessario partire dall’analisi della vulnerabilità sismica, operazione di non semplice attuazione e di costi elevati».

I finanziamenti provengono dal PO FESR 2014/ 2020 e verranno così ripartiti:

48 scuole (su 49 istanze) di Messina riceveranno un totale complessivo di 54.312.312,18 euro

(su 49 istanze) di Messina riceveranno 24 scuole (su 32 istanze) della provincia riceveranno un totale complessivo di 35.868.860,87 euro

Fondi per le scuole di Messina e provincia

«In situazioni di estrema criticità – continua Mondello – come quella in cui abbiamo trovato le scuole cittadine, è stato necessario essere incisivi, utilizzando al meglio le risorse e rispettando la consueta e rodata filiera programmazione, progettazione, esecuzione, un teorema che va applicato con precisione e autorevolezza.

Garantire la sicurezza dei nostri ragazzi è stato il primo obiettivo da centrare, successivamente si è proceduto con la progettazione degli interventi strutturali e delle migliorie, per ridare dignità ai locali, ottimizzarne la dislocazione degli studenti, razionalizzando gli spazi a disposizione».

Arrivano gli interventi di edilizia scolastica

Molti degli interventi delle scuole di Messina riguardano l’adeguamento sismico, ad esempio:

Lavori di adeguamento sismico alla Luciani – 9.486.728,99 euro;

Lavori di adeguamento sismico alla Gaetano Martino di Tremestieri – 2.420.808,47 euro.

L’elenco completo degli interventi di edilizia scolastica di Messina.

L’elenco completo degli interventi di edilizia scolastica in provincia.

(1)