Messina. AMAM entra nella Fase 2 e riapre gli uffici al pubblico (in forma ridotta)

A Messina anche AMAM entra gradualmente nella fase 2. Da lunedì 18 maggio, infatti, riapriranno al pubblico gli sportelli degli uffici di Viale Giostra – Ritiro, seguendo le misure necessarie al contenimento del coronavirus. A questo proposito, il presidente Salvo Puccio raccomanda, quando possibile, di continuare a usare le piattaforme online.

Dopo circa due mesi di chiusura gli uffici di AMAM riaprono le porte al pubblico per consentire di svolgere tutte quelle pratiche e attività che è difficile completare da remoto. La sede di Viale Giostra – Ritiro, quindi, tornerà a funzionare “in presenza”, seppur in forma ridotta. Gli orari di apertura resteranno invariati, ma gli ingressi saranno contingentati e sarà il personale dell’Azienda a garantire il rispetto del protocollo di sicurezza.

«Nel corso delle scorse settimane di necessaria sospensione di ogni accesso del pubblico – spiega il presidente di AMAM Salvo Puccio – abbiamo appurato che possono presentarsi casi in cui non è sempre facile operare da remoto e, per questo, abbiamo previsto la graduale ripresa delle attività di front-office in presenza. Invitiamo gli utenti in grado di accedere ai servizi in modalità multicanale ad operare attraverso le piattaforme messe a disposizione da inizio anno, lasciando così l’accesso in presenza solo a quanti non hanno i mezzi per il disbrigo delle pratiche on line».

«È chiaro – conclude – che il rientro graduale imporrà di seguire una regolamentazione di sicurezza specifica sia per gli operatori che per il pubblico e, per questo confidiamo nel buon senso e nella collaborazione dei nostri utenti che per questo ringraziamo sin d’ora».

(5)