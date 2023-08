Messina, al Municipio torna il Mercatino dei Libri usati: orari e giorni

Era la fine degli anni ’90 quando il Mercatino dei Libri usati, allestito alla meno peggio sulle scalinate del Municipio di Messina, diventava la prima occasione utile, dopo le vacanze estive, per rivedere gli amici o gli ex compagni di scuola; quelli che avevi salutato alle medie e che avevano scelto un percorso di studi diverso. Poi c’erano fratelli e sorelle maggiori che avevano sempre l’edizione giusta del libro di matematica, che sembrava non essere mai stato sfogliato.

Adesso, per i nostalgici e soprattutto per i ragazzi sarà possibile rivivere un’esperienza divertente: il Mercatino dei Libri usati torna al Municipio, (anche l’anno scorso era stato predisposto in via sperimentale); organizzato dal Comune di Messina, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti Messinesi.

Torna il Mercatino dei Libri usati

Così il Municipio, già luogo di ritrovo degli adolescenti messinesi, si animerà ancora una volta per lo scambio di libri usati. «Quest’attività – si legge nella nota del Comune di Messina – rappresenta un importante momento di aggregazione per i giovani del nostro territorio, favorendo l’interazione sociale e promuovendo in maniera attiva i principi del riuso e del consumo responsabile.

Azioni come questa contribuiscono in modo significativo al progresso della nostra città e consentono ai giovani di acquisire consapevolezza e maggiore sensibilità nei confronti della cultura sostenibile, in piena coerenza con il progetto formativo Messina 2030 – Green Events».

Il Mercatino dei Libri sarà aperto da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre 2023, dalle 16.00 alle 21.00. Saranno messe a disposizione di ogni Istituto Scolastico delle apposite postazioni, all’interno delle quali sarà possibile effettuare lo scambio dei propri libri.

