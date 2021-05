A Messina arriva Aghios Pop, la mostra di Serena Moschetto sui “Santuzzi pop”

Un’iniziativa che mette al centro una commistione di creatività e tradizione. È questa la spinta culturale di Aghios Pop, la mostra dell’artista etnea Serena Moschetto (in arte MOSE), il cui vernissage è previsto venerdì 7 maggio alle ore 18.30 presso i locali di A come Angela, in via Placida 23 a Messina. L’evento è curato da Mariateresa Zagone, curatrice d’arte già organizzatrice, tra le altre, di “Quando finisce l’inverno“, la mostra dell’artista Monreau tenutasi il 9 aprile scorso nella città dello Stretto.

In cosa consiste Aghios Pop

Il progetto di Serena Moschetto reinterpreta la tradizione delle immaginette sacre cristallizzata in secoli di devozione arrivando ad un risultato intrigante: un’antologia di “santini” non convenzionale fatta di intuizioni paradossali, provocazioni più o meno riuscite, accurati omaggi filologici, ricerche in equilibrio fra originalità e fedeltà all’iconografia tradizionale.

L’impressione è quella di un riuscito sodalizio che scardina i Santi dagli altari tramutandoli in esseri simpatici dal piglio fra il pop e il surreale. Tradotti in una visione caleidoscopica fatta di frammenti aguzzi riempiti di colore acceso con la cifra stilistica consueta, MOSE destruttura la gravità e la solennità implicite generalmente nelle rappresentazioni della fede.

Il linguaggio di Aghios Pop è infatti giocoso e leggero, una rivisitazione scaltrita dell’arte popolare che strizza l’occhio all’arte näif di cui utilizza l’ingenuità formale, l’assenza di prospettiva, la semplificazione simbolica del paesaggio, le campiture piatte e una cromia priva di sfumature e chiaroscuri.

Informazioni utili: gli orari per visitare la mostra

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, eccetto la domenica, fino al 1° giugno 2021 nei seguenti orari:

di mattina, dalle 9.30 alle 13.00 ;

alle ; di pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00.

