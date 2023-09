Messina, aggiudicati i lavori per il parcheggio di interscambio di Santa Margherita

Aggiudicati alla SAIM ENERGY SRL, con sede legale a Favara, i lavori per il parcheggio di interscambio che sorgerà a Santa Margerita, zona sud di Messina. I nuovi spazi dedicati alla sosta rientrano nel programma di miglioramento della funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana, proposto dal Comune di Messina.

Il parcheggio d’interscambio Santa Margherita

I lavori dedicati al parcheggio di interscambio di Santa Margherita prevedono la realizzazione di:

41 stalli per le auto , 1 dei quali per persone con disabilità e 1 per i veicoli alimentati con energia elettrica.

, 1 dei quali per persone con disabilità e 1 per i veicoli alimentati con energia elettrica. pavimentazione carrabile in massello di conglomerato cementizio autobloccante per le aree destinate a stalli di sosta, al fine di garantire idonea aerazione agli apparati radicali delle specie arboree preesistenti;

realizzazione di pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso per le corsie di accesso, uscita e di manovra;

ristrutturazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche;

ristrutturazione dell’impianto di illuminazione stradale;

segnaletica stradale verticale e orizzontale;

realizzazione di recinzione comprensiva di cordolo;

realizzazione di aiuole e marciapiedi al perimetro;

posa in opera di due stazioni di ricarica per veicoli alimentati con energia elettrica.

Da progetto, previsti anche sistemi di regolamentazione e vigilanza, quindi:

barre automatizzate per il controllo degli accessi;

cassa automatica per il pagamento;

pannelli informativi sulla disponibilità di stalli liberi;

sistema di videosorveglianza dell’intera area.

Il parcheggio a raso, si legge nel progetto, sarà delimitato esclusivamente da elementi modulari in acciaio inox (ringhiere -transenne) fissati ad un cordolo di sostegno in conglomerato cementizio, senza alcun altro tipo di manufatti in elevazione, fatta eccezione per la posa di un monoblocco prefabbricato di modestissime dimensioni costituente un servizio igienico di tipo autopulente, non esistono impedimenti urbanistici alla sua realizzazione.

A questo link l’avviso di aggiudicazione.

