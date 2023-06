Messina. Nuovo parcheggio di interscambio a Santa Margherita: al via la gara da 730mila euro

In arrivo un nuovo parcheggio di interscambio a Messina: si tratta di quello progettato a Santa Margherita. Il Comune ha infatti pubblicato il bando per l’aggiudicazione dei lavori. L’importo a base di gara è di 730mila euro, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata all’11 luglio. Vediamo i dettagli del progetto.

Proseguono a Messina i lavori per la realizzazione dei parcheggi di interscambio previsti dalla Giunta De Luca e portati avanti dall’Amministrazione Basile. Il 26 giugno 2023 è stato pubblicato sul portale appalti del Comune di Messina il bando di gara per il parcheggio di interscambio a raso (quindi, in superficie) S. Margherita. L’importo a base di gara è di 730.049,59 euro, il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta più bassa.

Parcheggio d’interscambio Santa Margherita: il progetto del Comune di Messina

L’area utilizzata per la realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio è di circa 1700 mq, si trova lungo la S.S. 114, in località Santa Margherita, ed è raggiungibile dopo lo svincolo di Tremestieri in direzione Catania. Previsti 41 stalli per le auto, 1 dei quali per persone con disabilità e 1 per i veicoli alimentati con energia elettrica.

Il progetto del Comune di Messina prevede:

realizzazione di pavimentazione carrabile in massello di conglomerato cementizio autobloccante per le aree destinate a stalli di sosta, al fine di garantire idonea aerazione agli apparati radicali delle specie arboree preesistenti;

realizzazione di pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso per le corsie di accesso, uscita e di manovra;

ristrutturazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche;

ristrutturazione dell’impianto di illuminazione stradale;

segnaletica stradale verticale e orizzontale;

realizzazione di recinzione comprensiva di cordolo;

realizzazione di aiuole e marciapiedi al perimetro;

posa in opera di due stazioni di ricarica per veicoli alimentati con energia elettrica.

Previsti per il parcheggio di interscambio di Santa Margherita anche sistemi di regolamentazione e vigilanza:

barre automatizzate per il controllo degli accessi;

cassa automatica per il pagamento;

pannelli informativi sulla disponibilità di stalli liberi;

sistema di videosorveglianza dell’intera area.

Il parcheggio a raso, si legge infine nel progetto, sarà delimitato esclusivamente da elementi modulari in acciaio inox (ringhiere -transenne) fissate ad un cordolo di sostegno in conglomerato cementizio, senza alcun altro tipo di manufatti in elevazione, fatta eccezione per la posa di un monoblocco prefabbricato di modestissime dimensioni costituente un servizio igienico di tipo autopulente, non esistono impedimenti urbanistici alla sua realizzazione.

