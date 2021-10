L’Università di Messina terza in Italia per l’aumento di studenti stranieri

L’Università degli Studi di Messina è terza tra gli atenei italiani che hanno visto crescere di più il numero di studenti stranieri immatricolati negli ultimi cinque anni. A dirlo è una ricerca condotta dall’Osservatorio Talents Venture e ripresa dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Vediamo quali sono gli altri Atenei che hanno conquistato il podio e quali i corsi di laurea maggiormente gettonati tra quelli offerti dalla città dello Stretto.

Tra l’anno accademico 2016/2017 e quello 2020/21 UniMe ha aumentano del 5,8% il numero di iscritti provenienti da altri Paesi; dato che la rende terza in tutta Italia secondo lo studio dell’Osservatorio Talents Venture – società specializzata in servizi di orientamento e sviluppo di soluzioni a sostegno dell’istruzione universitaria. Al secondo posto, con una crescita del 7,6% si colloca Milano San Raffaele, al primo, con un aumento del 13,5% l’Università di Cassino.

La classifica è stata realizzata tenendo in considerazione solo gli atenei che hanno visto crescere il totale degli immatricolati (stranieri e italiani) per evitare che la crescita della quota di immatricolati stranieri fosse dovuta solamente ad una diminuzione degli immatricolati italiani.

«Quest’anno – commentano dall’Università di Messina – erano stati oltre 16.000 i candidati extra-europei che avevano presentato domanda di pre-valutazione all’Ateneo peloritano. Lo scorso anno, in piena pandemia, le domande erano state 2.200, si tratta, quindi, di un vero e proprio boom degli ultimi anni. Le candidature sono arrivate da oltre 40 Paesi, tra i quali Pakistan, India, Turchia, Russia, Brasile, Canada, USA, Algeria, Marocco, Ghana e Vietnam».

Tra i corsi di laurea UniMe, quelli più gettonati per gli studenti stranieri sono stati quelli di Data Analysis, Political Sciences and International Relations e International Management, oltre al CdL a ciclo unico in Medicine and Surgery. Gli iscritti extraeuropei dell’Ateneo sono per il 73% di sesso maschile, per il 27% di sesso femminile.

Cos’è l’Osservatorio Talents Venture?

L’Osservatorio Talents Venture è una società specializzata in servizi di orientamento e sviluppo di soluzioni a sostegno dell’istruzione universitaria. Si occupa di analizzare lo stato dell’università italiana e delle opportunità occupazionali che offre ai suoi laureati. Collabora con istituzioni pubbliche, atenei, enti privati ed esperti di diversi settori.

