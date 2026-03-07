Lena cuore di donna: l’evento per la Giornata internazionale della donna alla Cripta del Duomo di Messina

Domani, domenica 8 marzo, alla Cripta del Duomo di Messina verrà celebrata la Giornata internazionale della donna con un’iniziativa che unisce arte e musica.
La Fidapa BPW Italy, sezione di Messina, presieduta dall’architetto Teresa Altamore, organizza l’evento “Lena cuore di donna – Arte, musica e… visione”. In programma una performance del collettivo artistico Gas Front Man e la presentazione di un’opera dell’artista messinese Alex Caminiti.
Dopo i saluti istituzionali, spazio ai dialoghi teatrali degli attori Giorgia Costanzo e Domenica Urso, accompagnati dalle musiche di Ginevra Maria Caminiti e Gregorio Rizzo Ugdulena.
L’iniziativa è un omaggio a Lena Antognetti, considerata la musa del pittore Caravaggio. Sarà presente anche l’artista Alex Caminiti.
