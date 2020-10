Lavori AMAM a Messina: dal 23 ottobre divieto di sosta in alcune vie del centro

A partire da domani in diverse vie del centro di Messina è stato disposto il divieto di sosta per consentire lo svolgimento di lavori da parte dell’AMAM. Gli interventi inizieranno venerdì 23 e proseguiranno lunedì 26 e martedì 27 ottobre. Vediamo, nel dettaglio, dove non si potrà parcheggiare, in quali orari e perché.

Per quel che riguarda il “perché”, è presto detto: l’Azienda Meridionale Acque Messina eseguirà interventi di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in via La Farina e, successivamente, un’ispezione della condotta fognaria.

I lavori, e i conseguenti limiti per la viabilità, inizieranno venerdì 23 ottobre.

Lavori AMAM: divieti di sosta a Messina dal 23 ottobre

Venerdì 23 ottobre , dalle 7.00 alle 17.00, sarà vietata la sosta nel tratto compreso tra le vie Gazzi e Roma;

, dalle 7.00 alle 17.00, sarà vietata la sosta nel tratto compreso tra le vie Gazzi e Roma; Lunedì 26 ottobre , dalle 7.00 alle 17.00, sarà vietata la sosta tra le vie Roma e Santa Cecilia;

, dalle 7.00 alle 17.00, sarà vietata la sosta tra le vie Roma e Santa Cecilia; Martedì 27 ottobre, dalle 7.00 alle 17.00, sarà vietata la sosta tra le vie Santa Cecilia e piazza della Repubblica.

Sempre lunedì 26 ottobre, inoltre, per consentire un intervento di ispezione della condotta fognaria, dalle ore 8.30 alle 16.30, vigerà il divieto di sosta sul lato valle di via Ugo Bassi, tra il numero civico 93 e l’intersezione con via E. L. Pellegrino, e sul lato sud di via E. L. Pellegrino, tra il numero civico 7 e l’intersezione con via Ugo Bassi.

