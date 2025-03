La Top Competition presenta il Rally Tirreno Messina 2025 e le altre gare automobilistiche

Messina scalda i motori per il Rally Tirreno 2025. L’ASD Top Competition ha presentato il calendario della gare automobilistiche per la stagione 2025 questa mattina a Palazzo Zanca.

Si tratta di cinque eventi patrocinati dalla città Metropolitana di Messina che interessano la Città e buona parte del territorio metropolitano. Questi eventi, oltre al già confermato successo sportivo, mirano a rinsaldare intenti condivisi con le varie realtà territoriali.

La gara clou: il Rally Tirreno Messina 2025

Il sodalizio di Torregrotta ASD Top Competition ha presentato la gara clou: il Rally Tirreno Messina 2025 che si terrà il 15 e 16 novembre prossimi. Il Rally sarà finale di Coppa Italia Rally ACI Sport 2025. L’evento torna in riva allo Stretto grazie alla consolidata collaborazione della Delegazione ACI Sport Sicilia.

Alla conferenza sono stati presentati anche lo Slalom di Novara di Sicilia e lo Slalom Torregrotta Roccavaldina che si confermano nel campionato italiano. Lo Slalom di Salice ha ottenuto la Coppa ACI Sport 5^ Zona e il Trofeo dei Castelli Peloritani, quale Trofeo Nazionale Regolarità, una specialità che vuole promuovere la cultura per l’auto e la sua storia.

Armando Battaglia, marito della presidente di Top Competition Maria Grazia Bisazza, ha illustrato i particolari di tutti gli appuntamenti per i quali l’Amministrazione di Messina e i rappresentanti dei centri coinvolti hanno sottolineato i piani di lavoro per capitalizzare le opportunità che offrono gli eventi targati Top Competition.

L’importanza della sicurezza

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato la passione dell’assessore Minutoli per il rally che si occupa di far tornare in città eventi del genere. «Quest’anno, dopo 20 anni, Messina è tappa della Finale Coppa Italia e questo è un grande successo. Sono felice per tutti gli eventi calendarizzati della Top Competition» – ha dichiarato.

Il Primo Cittadino ha inoltre sottolineato il lavoro in sinergia con tutti gli enti coinvolti affinchè tutti comprendano che le cose si possono fare in maniera seria, precisa e puntuale e che questa collaborazione porterà grandi risultati agonistici.

L’ingegnere Massimo Rinaldi, presidente Automobile Club Messina che si occupa del panorama ACI, ha puntato l’attenzione sul tema della sicurezza. «Volevamo ringraziare il comandante Giardina perchè i suoi uomini saranno fondamentali per la gestione. L’aiuto della Polizia Municipale sarà indispensabile» – ha affermato.

Un ringraziamento speciale agli organizzatori e agli ufficiali di gara è stato rivolto da Daniele Settimo, fiduciario regionale di ACI Sport Sicilia. Settimo ha sottolineato che il lavoro degli ufficiali di gara sarà un contributo importante per la sicurezza. «Ringrazio l’Amministrazione e la Giunta per l’impegno che ogni anno mettono in questo evento, Messina c’è e non siamo secondi a nessuno».

Messina si prepara al Rally Tirreno

Il tema della sicurezza è stato messo in luce anche dall’assessore Massimo Finocchiaro. «Con queste manifestazioni, Messina riesce ad essere accogliente, attrattiva e sicura. C’è un sistema che riesce ad essere accogliente in termini di sicurezza e questo vuol dire che la città si presta a questo tipo di eventi. Non solo: grazie a tutti gli appassionati che verranno, le nostre eccellenze saranno ancora più attrattive. Il Rally Tirreno Messina 2025 è importante anche per il turismo e per esportare il brand Messina. Siamo orgogliosi di essere una delle tappe della Coppa Italia. Oggi il rally c’è ed è strutturale per la città e l’Amministrazione» – ha evidenziato.

La Top Competition si è sempre distinta per la sicurezza e l’intera organizzazione, come ha ricordato l’assessore Massimiliano Minutoli, che richiede capacità logistiche non indifferenti.

Minutoli è un grande appassionato di rally e anche pilota. L’assessore ha spiegato: «il livello è molto alto e le aspettative sono altrettante. L’organizzazione di un evento come il Rally Tirreno Messina 2025, richiede impegno e collaborazione fra gli organizzatori. Oggi presentiamo questo evento ma il nostro supporto va a tutto questo mondo e a tutte le attività che presenta la Top Competition».

Infine, Armando Battaglia ha spiegato i programmi di Top Competition e l’eccellente lavoro di calendario dei cinque eventi distribuiti.

(7)