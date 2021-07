La Sicilia vista tra le nuvole: sabato 16 luglio il primo Nowhere Flight, il “volo senza destinazione”

È partito dall’aeroporto di Trapani Birgi il 17 luglio per rientrare poche ore dopo, sempre all’aeroporto di Trapani Birgi, il primo “Nowhere Flight Sicily”. Di cosa si tratta? In sostanza, di un “volo senza destinazione”: i passeggeri prenotano il proprio posto e trascorrono qualche ora a bordo di un aereo che sorvola la Sicilia mostrando i suoi luoghi più iconici, dall’alto. Tra le nuvole, i passeggeri hanno potuto ammirare il panorama, ma anche degustare prodotti tipici locali e godere di un po’ di intrattenimento.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Airgest, la società che gestisce l’aeroporto civile “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi, e Albastar, una compagnia aerea privata spagnola. «Il volo senza destinazione – spiegano gli organizzatori – è un volo operato da un vettore con partenza da un determinato aeroporto e atterraggio nel medesimo aeroporto. I passeggeri potranno godersi la vista della Sicilia dall’alto e degustare prodotti tipici locali».

Così lo scorso 17 luglio, un nutrito gruppo di passeggeri ha potuto godere, a bordo di un Boeing 737/800, della vista dall’alto di alcuni dei luoghi più belli della Sicilia: l’Etna, le Isole Eolie e le Egadi, Siracusa, Marsala, Agrigento e Taormina. A bordo dell’aereo è stato possibile degustare i piatti preparati dallo chef Nicola Sammartano del ristorante “Le Caserie” di Marsala, accompagnate dai vini della cantina Fina. Spazio anche all’intrattenimento musicale con dj set e musica dal vivo. A bordo, infatti, ha suonato il sassofonista Claudio Giambruno.

(Foto © Nowhere Flight Sicily)

