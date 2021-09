La Sicilia è la sesta isola più bella del mondo nel World’s best Award

La Sicilia è la sesta isola più bella del mondo, a dirlo è la “World’s best Award” classifica stilata dalla rivista di viaggi americana Travel + Leisure. Soddisfatto anche l’assessore regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, Alberto Samonà.

«Un risultato particolarmente significativo – ha detto Samonà – perché per stilare la graduatoria i lettori sono chiamati a votare la propria esperienza di viaggio, tenendo conto di una serie di fattori, dall’accoglienza, al mare, al cibo, alla cultura e ai luoghi da visitare».

Pubblicata la classifica annuale realizzata da Travel + Leisure dedicata alle cose più belle del mondo in fatto di viaggi e avventure. Nella World’s best Award, infatti, i lettori sono stati chiamati a votare le esperienze più preziose che hanno fatto: dagli aeroporti agli hotel, dalle crociere alle isole.

I lettori hanno quindi valutato la Sicilia in base alle attività:

attrazioni naturali,

spiagge,

cibo,

cordialità,

valore complessivo.

Ai primi due posti, le due isole greche, Milos e Folegrandros. La Sicilia si posiziona 4 nella classifica delle isole più belle d’Europa e sesta nella classifica delle isole più belle del mondo. «Un riconoscimento importante – continua Samonà, commentando il traguardo della Sicilia – dovuto anche e soprattutto al fatto che la nostra isola è stata inserita per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa top ten, scalando tre posizioni rispetto al 2020 quando aveva raggiunto il nono posto.

Finalmente nel mondo si parla sempre più della Sicilia per le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali ed è questo il principale biglietto da visita che vogliamo offrire alla nostra terra e per il quale il governo regionale sta lavorando incessantemente: puntiamo sulla bellezza per costruire il nostro futuro».

