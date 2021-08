La Polizia con i giovani, a Messina la Giornata Internazionale della Gioventù

Anche a Messina si è svolta la Giornata Internazionale della Gioventù, per promuovere valori quali legalità e rispetto delle regole nelle fasce più giovani della cittadinanza e ribadire la prossimità della Polizia di Stato verso i cittadini. E proprio con questo spirito la Questura di Messina ha organizzato una serie di punti informativi, in città e provincia, usando lo slogan “La Polizia con i giovani”.

I punti informativi – presieduti da personale della Polizia di Stato – sono stati organizzati a Messina e per ciascuna città sede di Commissariato con lo scopo di informare i giovani su diverse tematiche, tra cui i rischi correlati alla navigazione sul web e all’uso dei social media nonché i pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

A Messina “La Polizia è con i giovani”

A Messina, la Sezione Polizia di Frontiera ha operato presso il corner “arrivo navi da crociera”, la Sezione Polizia Ferroviaria presso la stazione centrale dei treni, mentre la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni nel gazebo predisposto in località Torre Faro, presso cui hanno presenziato anche operatori della Polizia Scientifica, delle Volanti, della Polizia Stradale e un’unità cinofila.

Gli artificieri hanno, invece, affiancato i poliziotti di quartiere a Taormina, mentre a Capo d’Orlando, Patti e Milazzo, lungo il litorale tirrenico, personale a bordo di acquascooter ha fornito un contributo ai punti informativi presenti in prossimità del mare per fornire info utili e consigli per un’estate in sicurezza.

