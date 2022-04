La messinese Noemi David confermata alla conduzione di “Italian Green” su Rai 2

Noemi David rimane in Rai. La giovane conduttrice messinese, già volto di Skuola.net e apparsa sulla TV pubblica lo scorso gennaio, è stata confermata, insieme a Mario Acampa, Riccardo Cresci e Marco Martinelli, al timone del programma ideato da Gianluigi Polisena, “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”.

Quattro sabati mattina, dalle ore 10:10, su Rai 2, con data di lancio fissata a dopodomani, il 16 aprile, e un richiamo all’attualità, vista la concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra in programma venerdì 22 aprile.

«All’interno di ogni puntata – si legge nella descrizione della trasmissione – saranno presenti testimonianze, interviste, contributi artistici di nomi noti dello spettacolo, della musica, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria che raccontano il loro modo di intendere la sostenibilità, lanciando messaggi diretti soprattutto alle giovani generazioni per la salvaguardia del pianeta. Set del programma è una particolare location, una ex fabbrica a ridosso del centro di Roma recuperata e trasformata in area culturale polivalente, mentre la descrizione delle singole realtà produttive è stata composta con video e interviste realizzati all’interno delle stesse. Ad accompagnare i quattro conduttori anche una band musicale “green” che utilizza strumenti molto originali, fatti con oggetti di recupero che prendono nuova vita grazie ai particolari suoni emessi».

Tra gli ospiti che parteciperanno in studio con i conduttori si segnalano l’attore Alessandro Gassmann, che presenterà il suo libro #GreenHeroes e il celebre presentatore Carlo Conti (già intervistato da Noemi David in una diretta Instagram di qualche anno fa), mentre tra gli artisti che si esibiranno ci saranno la cantante Noemi e il gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia.

Italian Green è un programma di Peppe Tortora e di Tiziana Torti e Fabio Benvenuti, prodotto da EtraLab in collaborazione con RaiDue, con la regia di Stefano Sartini.

