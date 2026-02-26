La ‘Mbracciata: il nuovo dolce identitario di Messina che celebra storia e innovazione

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il nuovo dolce identitario della città di Messina: la ‘Mbracciata, che intende rappresentare simbolicamente la rinascita della Città dello Stretto dopo il terremoto. L’ideatrice è la maestra pasticcera Loredana Ermini, titolare della Pasticceria Di Pietro.

La ‘Mbracciata vuole essere un nuovo simbolo di appartenenza e promozione per Messina, unendo memoria storica e visione futura. Il prodotto racconta, tramite la tradizione dolciaria, la forza e la resilienza della comunità messinese.

Come è nato il nuovo dolce identitario di Messina

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha evidenziato che la presentazione del nuovo dolce identitario di Messina non è un caso. Il dolce si lega a un percorso intrapreso legato al tema della riscoperta dell’enogastronomia. «Ci sono cose che, guardandole, ci ricordano la storia della nostra città. Loredana Ermini mi ha spiegato di come ha ideato la ‘Mbracciata, questo dolce che oggi presentiamo. L’idea è di rappresentare quello che Messina è stata dopo il terremoto anche grazie all’aiuto ricevuto da fuori, quindi una commistione di più elementi. Il nome vuole, infatti, evocare un abbraccio simbolico. Si tratta di una cassata lievitata: un elemento della tradizione e allo stesso tempo di innovazione» – ha spiegato.

A raccontare nel dettaglio l’idea della ‘Mbracciata, è stata proprio la sua ideatrice, Loredana Ermini. «Sono un’artigiana e lavoro ogni giorno in questa città da 30 anni. Oggi sono qui come donna che ama Messina e imprenditrice. Sono andata indietro nel tempo, fino al 1908 quando un terremoto distrusse la città. Gli aiuti che arrivarono da fuori portarono non soltanto sostegno materiale ma anche tradizione. La lievitazione è arrivata proprio così. Da questo incontro di culture diverse Messina si rialza e cambia, cresce e si evolve. Questo mi ha fatto capire ciò che volevo fare» – ha evidenziato.

«La cassata è un dolce della tradizione, la lievitazione l’ha portata chi ci ha aiutati. Questi due elementi insieme narrano la storia di Messina. ‘Mbracciata è una cassata che lievita ma non solo: è l’abbraccio di culture diverse, di chi è arrivato e rimasto, l’abbraccio di una vita che si rialza e decide di rinascere dalle ferite. Non è l’idea di un giorno ma il risultato di un pensiero sviluppato in 30 anni di laboratorio silenzioso. Questo dolce ha un’identità chiara e l’ambizione di diventare un dolce identitario di Messina riconosciuto da tutti. La speranza è che diventi un dolce che fa pensare al coraggio dei messinesi di rialzarsi dopo un terremoto così distruttivo. Sono davvero felice di presentarlo con l’orgoglio di chi continua a lavorare con le mani per Messina e con il cuore» – ha concluso Loredana Ermini.

