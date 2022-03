La colomba “Paska” degli Ambasciatori Del Gusto: l’iniziativa a sostegno dell’Ucraina

Gli Ambasciatori Del Gusto di Messina: Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni hanno deciso di unire le forze e gli ingredienti per creare la colomba “Paska”, tradizionale dolce pasquale dell’Ucraina e contribuire così alle iniziative solidali a sostegno dei profughi di guerra.

«Questa idea – dicono gli Ambasciatori Del Gusto – vuole ribadire innanzitutto la nostra presenza attiva nelle iniziative benefiche delle quali come messinesi spesso siamo protagonisti. La colomba “Paska” vuole essere un momento significativamente simbolico con l’incontro di due culture non solo in campo gastronomico ma anche fattivo per contribuire a questa raccolta di beni che, coordinate dal parroco Padre Giovanni Amante, la chiesa ortodossa ha messo in campo».

La paska è un pane dolce pasquale ucraino, simile al nostro panettone, composto da latte, burro, uova, farina e zucchero e ricoperto da una glassa a base di acqua e uova. Altre versioni della paska sono a base di cioccolato, riso o miscele salate a base di formaggio e possono contenere ciliegie al maraschino.

«L’impasto – dicono ancora Arena, Caliri e Freni – è quello del dolce tipico ucraino “Paska” e la forma della nostra tipica colomba pasquale. La colomba “Paska” verrà messa in vendita per devolvere l’intero ricavato a favore dei profughi della guerra, in intesa con la comunità ortodossa che in questi giorni si sta adoperando intensamente nella raccolta di beni da spedire nelle zone interessate al conflitto oltre che fornire assistenza a donne e bambini rifugiati nella nostra città».

La colomba “Paska” all’interno di un sacchetto personalizzato con le bandiere delle due nazioni (realizzato del gruppo L.E.M. che ha sposato l’iniziativa ) sarà in vendita presso il panificio Arena in via Tommaso Cannizzaro e il ristorante Marina Del Nettuno in viale Libertà.

