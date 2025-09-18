La Biennale d’Arte di Messina arriva in città per la prima volta: appuntamenti dal 27 settembre

Presentata questa mattina a Palazzo Zanca la prima edizione della Biennale d’Arte di Messina. L’iniziativa è sostenuta e sponsorizzata dal Comune di Messina, dalla Fondazione Messina per la Cultura e dalla Città Metropolitana di Messina.

Si tratta di un’importante manifestazione culturale nella Città dello Stretto. La mostra rappresenta una delle vetrine artistiche più significative della regione, con un focus particolare sull’arte contemporanea. Non solo: anche sull’incontro tra diverse forme artistiche, tra cui pittura, scultura, fotografia, videoarte e installazioni.

L’evento non è solo un’occasione per ammirare le opere, ma anche un momento di confronto e dibattito tra artisti, curatori, critici e appassionati d’arte.

La città di Messina, con il suo patrimonio storico e paesaggistico, funge da cornice ideale per l’esposizione, creando un dialogo tra il passato e il presente, tra l’arte classica e le nuove forme di espressione. La Biennale di Messina è quindi un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire le innovazioni artistiche più interessanti e allo stesso tempo esplorare una città ricca di storia e di cultura.

Biennale d’Arte di Messina: emozione come filo conduttore

L’assessore Enzo Caruso ha ringraziato l’associazione Biennale d’Arte di Messina che ha coordinato i soggetti coinvolti, la Città Metropolitana e la Fondazione Messina per la Cultura. «Siamo felici di questa possibilità che ci consente di vedere tante persone interessate alla cultura. Queste persone, oggi, fanno squadra in questa vetrina che non è solo per i messinesi. La Biennale viene distribuita in un arco temporale ampio, dal 27 settembre al 23 novembre. La prima edizione è sempre un esperimento, ma già l’anno scorso con l’Expo Arte abbiamo visto come la cittadinanza, e non solo, ha risposto positivamente» – ha dichiarato.

L’Expo Arte Messina 2024 ha, infatti, riscosso uno straordinario successo e per la Biennale saranno coinvolti 300 artisti che daranno vita ad un palcoscenico diffuso.

Grande entusiasmo anche dal presidente dell’Associazione Biennale d’Arte Gianfranco Pistorio che ha dichiarato: «ce l’abbiamo fatta. Siamo quasi arrivati al traguardo delle varie inaugurazioni. Il nostro progetto è iniziato già l’anno scorso con l’Expo Arte. Quest’anno stiamo creando tutti insieme la prima Biennale d’Arte: il primo passo affinchè Messina ridiventi centro culturale e artistico della nostra regione».

Pistorio ha poi ringraziato l’Amministrazione e tutti i partner per i vari contributi. «Noi crediamo che l’arte e gli artisti della città hanno qualcosa da dire. Hanno risposto con grande entusiasmo e abbiamo creato il filo conduttore di questa Biennale: l’emozione» – ha aggiunto.

Un’esperienza per l’anima di Messina

L’inaugurazione della Biennale sarà il 27 settembre dalle ore 17:00.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha ricordato il successo dell’Expo Arte, sottolineando il valore della sinergia che si è creata. «Abbiamo un comitato tecnico di tutto rispetto. Messina sta dimostrando di voler accogliere questi eventi culturali. La Città dello Stretto può accogliere, ospitare e farsi vedere nella sua bellezza. Questo è un evento che rafforza il brand Messina» – ha spiegato.

Stefania Arcidiacono, vice presidente dell’Associazione Biennale d’Arte, ha evidenziato che non è un caso che la manifestazione porti il nome dell’emozione. «Ciò che celebriamo oggi è un’esperienza per l’anima della nostra città. La Biennale dimostra che Messina non è una città di transito ma centro di cultura» – ha dichiarato.

La prima inaugurazione sarà al Museo Regionale di Messina “Maria Accascina”. A tal proposito, la direttrice Marisa Mercurio ha commentato: «voglio ringraziare la dottoressa Famà del comitato scientifico, nonchè storica dell’arte, che è stata partecipe nel percorso. Ho apprezzato la scelta di iniziare dal museo. La mostra sarà straordinaria e importante».

Cristiana Laurà dell’Autorità Portuale di Messina ha espresso grande entusiasmo nell’incentivare eventi come questo che permettono di vedere tutta la bellezza dell’area dello Stretto.

Le prime inaugurazioni

La Biennale di Messina sarà inaugurata sabato 27 settembre, rimarrà in città fino al 23 novembre e avrà come protagonisti diversi siti di interesse:

alle 17 il Museo Regionale “Maria Accascina”;

alle 18:30 la Cripta del Duomo;

19:15 il Teatro Vittorio Emanuele;

20:00 Palazzo Zanca con il concerto di musica classica;

21:00 Monte di Pietà;

21:15 inaugurazione della sezione Cinematografica curata da Pistorio e dall’attore e regista Nicola Calì.

Alle 20 si apriranno le porte di Palazzo dei Leoni e della chiesa Santissima Annunziata dei Catalani con un concerto di musica classica alle 20:15. Altro momento molto atteso si terrà il 3 ottobre sia alla Camera di Commercio che al Palazzo della Dogana.

