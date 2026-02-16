Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

Incontro istituzionale tra IACP Messina e Università nel segno della collaborazione

Pubblicato il alle

2' min di lettura

Al Rettorato dell’Università degli Studi di Messina ha avuto luogo l’incontro istituzionale tra il presidente dello IACP Messina, On. Beppe Picciolo e la magnifica rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari, insieme al direttore generale dott. Pietro Nuccio. Ad accompagnare l’On. Beppe Picciolo c’era il vicepresidente Avv. Emilio Fastuca e il direttore generale Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe.

IACP e Università di Messina: un rapporto sinergico

L’incontro tra l’IACP e l’Università di Messina si è svolto in un clima cordiale e proficuo. Al centro, le esigenze dell’IACP legate ai concorsi banditi per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo, passaggio fondamentale per rafforzare la struttura organizzativa dell’ente e garantire maggiore efficienza nei servizi offerti.

Nel corso della riunione, l’Università di Messina ha assicurato il proprio supporto tecnico e logistico per la composizione delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento delle prove concorsuali. Metterà a disposizione competenze e strutture dell’Ateneo.
È stata inoltre condivisa la volontà di avviare una collaborazione più ampia e strutturata tra le due istituzioni, con possibili sinergie su comuni finalità istituzionali. Tutto questo, nell’ottica di rafforzare il ruolo degli enti pubblici a servizio del territorio.
Al termine dell’incontro, il presidente Picciolo ha dichiarato: «desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Rettrice e al Direttore Generale dell’Università di Messina per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. La collaborazione tra istituzioni rappresenta un valore fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e qualità nei processi amministrativi. Siamo certi che questo percorso condiviso potrà produrre risultati concreti e positivi per il nostro ente e per l’intera comunità messinese».

(2)

Potrebbe interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.