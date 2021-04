Incidente in autostrada: traffico in tilt sulla A20 Messina-Palermo

Traffico in tilt sull’autostrada A20 Messina-Palermo a causa di un incidente avvenuto poco prima della Galleria Telegrafo. Dalle prime ricostruzioni, la causa sembrerebbe essere un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante. Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, la Polizia Stradale.

Martedì impegnativo per chi viaggia in macchina verso Messina. Al consueto traffico che si registra sull’autostrada A20 Messina-Palermo si è aggiunto quello causato da un tamponamento avvenuto poco prima della Galleria Telegrafo. Dalle prime ricostruzioni, l’incidente avrebbe coinvolto un’auto e un mezzo pesante e non sembrerebbero esserci feriti.

Il traffico sull’autostrada A20, attualmente, risulta congelato, con lunghe code in direzione Messina.

Maggiori aggiornamenti arriveranno nel corso della mattinata.

(6)