Incendio nel messinese: autocompattatore avvolto dalle fiamme

Paura in provincia di Messina. Un autocompattatore ha preso fuoco alle prime luci dell’alba a Gioiosa Marea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e ricostruire l’accaduto. Ancora incerte, però, le cause dell’incendio.

L’incendio si è verificato poche ore fa in via L. Pirandello, a Gioiosa Marea. I Vigili del Fuoco di Messina, del distaccamento di Patti, sono intervenuti per spegnere le fiamme e cercare di limitare i danni. A supporto della squadra che si è recata sul posto, anche un’ABP (autobotte pompa) in rincalzo, fornita dal distaccamento di Milazzo.

Le cause dell’incendio che ha interessato l’autocompattatore (veicolo adibito alla raccolta dei rifiuti) sono ancora in fase di accertamento. Stando agli ultimi aggiornamenti forniti dai Vigili del Fuoco di Messina, in ogni caso, non sono stati segnalati infortunati.

