Incendio in una discarica di Torrenova, i Vigili del Fuoco sul posto

È scoppiato un grosso incendio all’interno di una discarica del Comune di Torrenova, in provincia di Messina. Dalle 5 di questa mattina – lunedì 12 luglio – i Vigili del Fuoco di Messina sono impegnati a domare a le fiamme.

Ancora da verificare le dinamiche dell’accaduto. La squadra 9A del distaccamento di Sant’Agata di Militello sta operando, con Aps (autopompa serbatoio) e Pick-up con modulo antincendio, per estinguere l’incendio della discarica, situata esattamente nella frazione di Piano Stinco.

Dalla sede centrale è stata inviata la ABP (autobotte pompa) per un maggiore carico idrico. L’incendio è in fase di spegnimento.

In aggiornamento.

(6)