Incendi in Sicilia, stanziati i primi fondi per le aziende zootecniche

Il governo regionale stanzia i primi fondi per le aziende zootecniche della Sicilia danneggiate dagli incendi che hanno devastato ampie aree boschive e coltivabili dell’Isola negli ultimi giorni. Il provvedimento segue la dichiarazione dello “stato di crisi ed emergenza” per il quale è stato nominato commissario il capo della Protezione civile della presidenza della Regione, Salvo Cocina.

Le risorse in questione serviranno alle aziende zootecniche per l’acquisto di foraggi e per ripristinare le recinzioni dei pascoli danneggiati. «Oltre quattromila uomini – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – sono impegnati nella nostra Isola su decine di fronti. Mai vista una catastrofe del genere. Tutti i mezzi disponibili sono scesi in campo. Esorto tutti a evitare, in questi giorni, di accendere anche il solo barbecue, se ci si trova in campagna. E a tenere sotto attenzione le persone anziane, specie se vivono da sole. Anche questa dura prova sarà superata e saremo vicini alle aziende colpite con le necessarie risorse finanziarie. Spero che Roma faccia la sua parte».

Quali saranno i prossimi passi? La Regione ha proclamato ieri lo “stato di calamità” e richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello “stato di emergenza. Nelle prossime ore, la Protezione Civile regionale provvederà ad un aggiornamento della stima dei danni.

(7)