“InCanto Mediterraneo”. A Milazzo la nona edizione del Festival Corale Internazionale

In sedici anni e nove edizioni svolte a partire dal 2009, il Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo” ha portato a Milazzo cori provenienti da ogni parte del mondo: Estonia, Slovenia, Filippine, Russia, Bulgaria, Lituania, Taiwan, Spagna, Turchia, Polonia, Bielorussia, Finlandia, Lettonia, Australia, Grecia, Svizzera, Slovacchia e ovviamente Italia.

Si tratta di una manifestazione corale di respiro internazionale, che ha sempre rappresentato un’importante occasione di promozione culturale e turistica per la città di Milazzo e per l’intera Sicilia.

Festival Corale Internazionale Milazzo: oltre la musica

Quest’anno il Festival torna con quattro serate di spettacoli, pensati non solo per gli appassionati di musica corale, ma anche per il grande pubblico che negli anni ha sempre risposto con entusiasmo.

La nona edizione si svolgerà dal 6 al 12 luglio 2025 nella suggestiva Cittadella Fortificata di Milazzo e vedrà la partecipazione di 450 coristi ospitati in città.

Francesco Messina, direttore artistico, ideatore e organizzatore del Festival con l’Ensemble Vocale Cantica Nova ha dichiarato: «il Festival è un’occasione straordinaria di scambi culturali, integrazione, crescita per noi organizzatori e per la Città. Mai, come in questo momento, si percepisce la forza culturale di manifestazioni come questa, occasione di Canto, Pace e Fraternità tra i popoli».

Anche in questa edizione, l’alto valore culturale e l’interesse turistico della manifestazione hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Il festival è stato inoltre inserito nel programma ufficiale delle manifestazioni estive della città.

Le serate di spettacolo si terranno:

domenica 6 luglio,

martedì 8 luglio,

giovedì 10 luglio (serata di Musica Sacra nel Duomo Antico),

sabato 12 luglio.

Il programma e gli ospiti

Domenica, martedì e sabato si svolgeranno sul palco del teatro al Castello mentre la serata di giovedì, dedicata

alla Musica Sacra, si svolgerà all’interno del Duomo Antico.

In questa edizione targata 2025 arriveranno tredici cori provenienti da: Spagna, Slovacchia, Polonia e Italia con

un’importante partecipazione di cori siciliani da:

Palermo,

Catania,

Agrigento,

Barcellona Pozzo di Gotto,

naturalmente da Milazzo con la presenza dell’Ensemble Vocale Cantica Nova (quest’anno 35 anni di attività concertistica).

Ospiti di questa edizione il Kairos Clariquartet, un quartetto di clarinetti di Messina che si esibirà martedì 8 luglio

e i SeiOttavi, famoso gruppo vocale di Palermo che salirà sul palco nella serata conclusiva di sabato 12.

Tutte gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 con ingresso gratuito. Le serate saranno presentate da Arianna Torre e Deborah Kay.

