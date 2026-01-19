Inaugurato il nuovo Polo Culturale Unime nella sede che accoglieva la Banca d’Italia

Inaugurato questa mattina il nuovo Polo Culturale Unime di Piazza Cavallotti. Il Polo è ospitato nello storico palazzo che per quasi un secolo ha accolto la sede della Banca d’Italia. L’intervento di riqualificazione restituisce alla città un edificio di grande valore architettonico, trasformandolo in un luogo dedicato allo studio, alla cultura e alla condivisione con tutto il territorio.

Polo Culturale Unime: la Sala studio e non solo

La Rettrice Giovanna Spatari ha dichiarato: «questa è la prima fase di un’operazione che punta alla restituzione di questo storico edificio all’Università ed alla città tutta. Il progetto è stato voluto dall’Amministrazione del precedente Rettore. A noi, adesso, spetta il compito di far rivivere questo luogo arricchito da una Sala studio per i nostri studenti e dal recupero del Gabinetto di Lettura la cui piena fruibilità è prevista nel corso dell’estate, dopo il completamento dell’inventario del consistente patrimonio librario disponibile. I mobili sono stati oggetto di restaurazione e la piena fruibilità la prevediamo in estate. Nel 2027, invece, punteremo all’apertura di un Polo Museale».

Il cuore pulsante dell’immobile è la Sala studio, pensata per garantire condizioni ottimali di studio. All’interno ha postazioni attrezzate con prese e illuminazione individuale. Non solo: all’intero si trovano anche aree lounge per la lettura informale e librerie con volumi a disposizione.

Il progetto è stato sviluppato in tre porzioni:

edilizia,

ammodernamento degli impianti,

restauro conservativo dei prospetti per valorizzare gli elementi storici dell’edificio in stile neoclassico e risalente al 1924.

Orari d’apertura

Tra gli elementi originali spicca, inoltre, il lungo bancone in marmo riconvertito in isola di consultazione e lettura. Progressivamente verranno aperti ulteriori spazi bibliotecari, ambienti per i Centri di ricerca e aree espositive con due pinacoteche e reperti fossili. La superficie del palazzo è di circa 2500 mq per piano.

La Sala studio è fruibile dagli studenti UniMe dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 10 alle 17. Successivamente, le fasce orarie saranno ampliate. È in allestimento un calendario di attività.

L’inaugurazione del Polo Culturale Unime ha visto protagonisti, tra gli altri:

la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari,

il Prorettore Vicario, prof. Giuseppe Giordano,

numerosi Prorettori,

i Direttori di Dipartimento,

il Direttore Generale, dott. Pietro Nuccio,

i dirigenti e il RUP degli interventi di restauro, Ing. Silvio Lacquaniti.

