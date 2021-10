In Sicilia si usa SovraCup: l’app per prenotare esami e visite specialistiche

Si chiama “SovraCup” ed è un app che consente a i cittadini della Sicilia di prenotare un esame o una visita specialistica, senza doversi spostare da casa o fare la fila negli uffici di Aziende sanitarie e ospedali.

“SovraCup” è stata sviluppata da tecnici e personale dell‘assessorato regionale alla Salute ed è disponibile per smartphone e tablet con sistema Android. «Stiamo procedendo al rilascio del servizio anche su AppStore – fanno sapere dall’Assessorato – purtroppo non dipende da noi ma da parametri specifici del gestore».

Lanciata in Sicilia a luglio, da un primo monitoraggio, emerge che è in aumento il numero delle persone che si avvalgono dell’app SovraCup per ottenere i servizi sanitari del sistema pubblico. Un dato su tutti mostra come anche nell’Isola la digitalizzazione sta entrando nelle abitudini dei cittadini: il 94% delle ricette mediche ormai è dematerializzato.

Rispetto al target indicato, la Sicilia già nel primo anno di attuazione delle procedure per la digitalizzazione delle ricette mediche, aveva superato la soglia: l’84% rispetto al target del 75%. In due anni, la percentuale è salita al 94, con la Regione ormai in testa in Italia.

Come funziona il Sistema SovraCup

Il progetto – sviluppato nell’ambito del Piano di digitalizzazione della Sicilia – prevede dei rilasci progressivi con la messa in esercizio del sistema dei Cup (Centro Unici di Prenotazioni) di Catania, Messina ed Enna per poi includere tutte le strutture (pubbliche e private) del Sistema sanitario regionale.

«Stiamo agendo – aveva commentato l’assessore alla Salute Ruggero Razza – su tre assi: l’ammodernamento dell’infrastrutturazione sanitaria, il reclutamento di tanti professionisti e l’innovazione tecnologica. A pieno regime, il SovraCup renderà più semplice l’accesso alle visite specialistiche migliorando la vita dei cittadini e quella degli operatori del nostro Sistema sanitario».

SovraCup è quindi un sistema informatizzato centralizzato che gestisce le prenotazioni delle prestazioni di specialistica in relazione ai tempi di attesa delle Aziende. Nello specifico a Messina si potranno prenotare visite ed esami per:

L’app ha come obiettivo la riduzione al minimo delle doppie prenotazioni, la riduzione del drop out (non presentazione del paziente all’appuntamento) nonché l’ottimizzazione dell’offerta dei servizi ambulatoriali. L’operatore Cup ricerca l’erogabilità della prestazione e la prima disponibilità di prenotazione tra i Cup federati.

Le prenotazioni tramite app SovraCup faranno riferimento esclusivamente ai primi accessi; i secondi accessi (controllo) saranno prenotati direttamente dalle strutture di front office o direttamente dai medici specialisti in relazione all’organizzazione delle singole Aziende.

