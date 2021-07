Il sottosegretario alla Giustizia Anna Macina in visita a Messina

Nelle prossime settimane sarà in visita ufficiale a Messina il sottosegretario alla Giustizia Anna Macina. A dare la notizia la senatrice del Movimento 5 Stelle Grazia d’Angelo.

«Ho avuto l’opportunità di confrontarmi con il Sottosegretario alla Giustizia e – ha detto la D’Angelo – abbiamo stabilito di organizzare una visita ufficiale a Messina nelle prossime settimane».

Il sottosegretario Macina in visita a Messina

Diverse le tappe messinesi in programma per la visita del sottosegretario Macina a Messina. «Alcune delle tappe in programma durante questa visita – ha aggiunto la senatrice pentastellata – saranno al Tribunale di Messina, al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e a quello di Gazzi, che sono stati oggetto di una mia recente interrogazione.

È prioritario affrontare argomenti relativi alle problematiche che si vivono nel nostro territorio, quale ad esempio l’edilizia giudiziaria e la carenza di organico all’interno del tribunale di Messina. Uno degli argomenti che mi stanno più a cuore e che affronterò con il Sottosegretario Macina quando sarà in visita nella Città dello Stretto, è quello relativo alla magistratura onoraria, anche perché rientra fra le sue deleghe. Questa materia, inoltre, è oggetto di una importante riforma che adesso è in trattazione al Senato».

