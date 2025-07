Il ristorante Oxtrica di Torre Faro ospita chef Paolo Romeo che presenta il suo arancino al cucchiaio

Sotto il cielo stellato di Torre Faro, con il meraviglioso panorama dello Stretto di Messina a fare da cornice, si è svolta la “Moonlight Dinner”: cena evento organizzata dal ristorante Oxtrica di Guido Pecora che ha avuto per protagonisti lo chef Paolo Romeo e il produttore vinicolo Gianfranco Sabbatino della cantina Le Casematte.

Le materie prime di altissima qualità di Oxtrica si sono trasformate, grazie alla creatività e al talento di Paolo Romeo, in un menù degustazione di 7 portate dal sapore unico e sorprendente, esaltate dai vini Peloro Bianco e Rosematte. Dall’entrée al dolce, la cena è stata un’esplosione di sapori, profumi e colori che ha conquistato il palato dei commensali.

Nata dalla profonda amicizia che lega Paolo Romeo a Guido Pecora, la “Moonlight Dinner” è stata anche l’occasione per lo chef de La Corte dei Mari per presentare dei nuovi piatti, tra cui l’arancino di pesce spada al cucchiaio. Uno dei simboli della rosticceria messinese si è trasformato in piatto gourmet dal sapore avvolgente, che conquista al primo assaggio. Un cuore di ragù di pescespada avvolto da spuma di zafferano, patate e maiorchino a cui il riso soffiato tostato al forno e la mollica atturrata regalano croccantezza.

La cena degustazione è iniziata, però, con la fresca ostrica con lamponi e panna acida. Semplicemente deliziose le tagliatelle di seppia al lime. Molto interessanti i primi piatti che hanno proposto, rispettivamente, innovazione e tradizione. Il pesce spada alla parmigiana era bello da vedere e gustoso da magiare mentre il gelato cannella e arancia ha regalato la fresca e perfetta conclusione della serata.

Il menù degustazione

Entrée

Ostrica con panna acida e lampone

Antipasti

Tagliatelle di seppia al lime, spuma di burrata e chips di nero di seppia

Arancino di pesce spada al cucchiaio

Primi

Risotto al lime con erba cipollina e tris di tartare (tonno, alalunga e gambero)

Tubettini con frutti di mare

Secondo

Pesce spada alla parmigiana

Dolce

Gelato cannella e arancia con crumble di sacher

