Il pizzaiolo Enzo Piedimonte chiude con successo la sua settima esperienza a Casa Sanremo

Enzo Piedimonte ha ufficialmente chiuso la sua settima esperienza consecutiva a Casa Sanremo come pizzaiolo resident dell’Area Pizzeria al Festival della canzone italiana.

Anche quest’anno, su scelta di Gambero Rosso, il maestro pizzaiolo napoletano trapiantato in Sicilia ha rappresentato un punto fermo dell’area hospitality. Dal 2021 Enzo si è fatto apprezzare da giornalisti, artisti e professionisti del settore durante la settimana più attesa della musica italiana. Per il settimo anno consecutivo, Piedimonte ha portato a Casa Sanremo nella pizzeria court di Gambero Rosso la sua pizza d’autore, espressione di tecnica, ricerca e valorizzazione delle materie prime.

Enzo Piedimonte a Sanremo per il settimo anno di seguito

Anche Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo e Carlo Conti, alla sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, hanno gustato le prelibatezze di Enzo Piedimonte.

Il maestro pizzaiolo ha dichiarato: «si chiude un’altra straordinaria esperienza a Casa Sanremo. Essere riconfermati per il settimo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio. È il risultato di un lavoro fatto con passione, sacrificio e dedizione».

Nel corso degli anni, la presenza di Enzo Piedimonte a Sanremo è diventata sinonimo di qualità e affidabilità. Questo ha contribuito a rendere l’area ristorazione uno dei cuori pulsanti dell’hospitality del Festival. Arrivato da Napoli a Messina, Enzo Piedimonte guida oggi tre locali nella città dello Stretto. Due, situati nel borgo marinaro di Rodia, sono stati premiati con i Due Spicchi dalla guida del Gambero Rosso, mentre il terzo si trova nel centro cittadino, di fronte allo storico Duomo di Messina.

La chiusura dell’esperienza 2026 a Casa Sanremo non rappresenta un punto di arrivo, ma la conferma di un percorso professionale solido e in continua crescita, capace di portare l’eccellenza della tradizione pizzaiola italiana in uno dei palcoscenici più prestigiosi del Paese.

