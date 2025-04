Il Cannolo di Piana degli Albanesi “vince” Reggio Calabria Street Food Fest

Un evento che ha lasciato il segno. Solo così di può definire la prima edizione del Reggio Calabria Street Food Fest. Per quattro giorni il lungomare Falcomatà si è trasformato in un vero e proprio village del gusto, attirando migliaia di visitatori affamati non solo di buon cibo ma anche di, cultura locale, intrattenimento e musica.

L’evento, ideato da Eventivamente di Alberto Palella, ha portato a Reggio Calabria 37 casette del gusto: 35 dedicate ad altrettante specialità food e due dedicate alle birre artigianali calabresi. «Abbiamo celebrato il Ponte del Gusto – ha dichiarato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Quello dello Street Food è un evento frutto di una programmazione accurata che ha permesso di costruire un percorso che ha visto coinvolti tanti soggetti istituzionali capaci di fare un grande gioco di squadra. Grazie a queste quattro giornate – aggiunge – lo Street Food, è già entrato nei cuori dei reggini, e per questo, vogliamo che diventi tradizione. Sono orgoglioso di come la città, anche in quest’occasione, si sia fatta trovare pronta, grazie ad un’impeccabile organizzazione e con un afflusso agli stand ordinato e che non ha creato disagi. Testimonianza del fatto che, ormai, Reggio Calabria sa come accogliere i grandi eventi».

Il Cannolo “vince” il Reggio Calabria lo Street Food Fest

È, quindi, ufficiale: a Reggio Calabria lo Street Food Fest ritornerà ma quali prelibatezza, tra quelle proposte, hanno conquistato i partecipanti di questa prima edizione? Gli organizzatori hanno reso nota le top 3 delle specialità più apprezzate.

Il primo posto tra le proposte più amate dal pubblico se lo è aggiudicato il Cannolo di Piana degli Albanesi firmato L’Artigiano del Gusto. Medaglia d’argento per i Pitoni della Pitoneria Portella di Messina e terzo gradino del podio per i golosissimi Churros di Punta Piana (Palmi).

Assegnati anche due premi speciali: uno a Peterland per il suo wrap di pesce spada al bergamotto, l’altro a Tom Street Lab 2.4 per il panino con polpo.

Il ponte del gusto è realtà

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha espresso grande soddisfazione per questa prima edizione del Reggio Calabria lo Street Food Fest: «Un risultato straordinario. Crediamo fortemente nella vocazione dell’area Metropolitana dello Stretto e quest’evento ne è la dimostrazione plastica. Le due sponde, Reggio e Messina, si sono ritrovate in una grande festa del gusto, che ha richiamato un pubblico da ogni parte del territorio metropolitano, e, appunto, anche di Messina».

E proprio la scoperta del territorio, con i suoi prodotti, le sue aziende e il suo straordinario patrimonio storico-artistico è stato l’obiettivo del press tour che si è volto proprio nei giorni della manifestazione e che ha permesso a giornalisti ed esperti del settore food di scoprire una città e una provincia ricche di eccellenze, animate da imprenditori appassionati che hanno dato vita a realtà di altissimo livello.

«Siamo davvero contenti, tutto è andato benissimo – ha dichiarato con entusiasmo Alberto Palella. Ringrazio la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria per aver creduto in questo progetto, comprendendone tutte le potenzialità. Un grazie fortissimo va al sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà e al vicesindaco Carmelo Versace, con il quale ci siamo confrontati giorno per giorno durante questo lungo e impegnativo periodo di organizzazione. Ci sono tutte le condizioni per dare appuntamento all’anno prossimo».

A noi, quindi, non resta solo che aspettare la seconda edizione.

(14)