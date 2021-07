I ragazzi di SIC-Stretto in Carena di Messina primi per “Accelerazione” al MotoStudent 2020

Un’altra soddisfazione per il team dell’Università di Messina SIC-Stretto in Carena che si classifica primo fra le squadre al debutto alla quinta edizione del Campionato MotoStudent 2020 di Aragón e al quinto posto in assoluto. Il Campionato Internazionale MotoStudent è la più importante competizione motociclistica internazionale per studenti universitari di tutto il mondo.

Dopo tre giorni di prove e prendendo il via dalla sesta posizione in griglia (su 37 partecipanti), la moto, progettata e assemblata dai ragazzi dell’Ateneo di Messina e guidata dal pilota Ludovico Papale, ha tagliato il traguardo al quinto posto assoluto, classificandosi, inoltre, prima fra le due ruote debuttanti nella categoria Rookie.

Nove giri adrenalinici per i ragazzi di SIC-Stretto in Carena di Messina

In particolare, gli studenti del team SIC hanno raggiunto ottime prestazione nella prova “Accelerazione”, in cui si sono classificati al primo posto. «Nove giri adrenalinici – scrivono gli studenti messinesi sui social – che hanno tenuto ognuno di noi sulle spine. Abbiamo avuto paura, ma ce l’abbiamo fatta.

Grazie al nostro pilota, grazie al nostro faculty advisor, grazie ai nostri sponsor, ai nostri docenti, al nostro Rettore, al nostro Direttore di dipartimento, ai membri della squadra che non hanno potuto essere presenti, grazie alle nostre famiglie e ad ogni singola persona che abbia creduto in noi».

Un sogno lungo una pista

I ragazzi lavorano al progetto già da un paio di anni. «Dal febbraio 2018, anno in cui è cominciato il lavoro di gruppo, il team ha preso forma e, ottenendo l’approvazione dell’Università di Messina, ha manifestato la volontà di prendere parte al Campionato. Per raggiungere l’obiettivo e per progettare, produrre, sviluppare e testare un prototipo di motoveicolo da gara 250 cc, 4 tempi e monocilindrico, la squadra si è suddivisa in sottogruppi di lavoro, ciascuno con un proprio supervisore: aerodinamica dinamica, elettronica, struttura, motore, it, settore commerciale, veicolo, amministrazione, gestione finanziaria e comunicazione. Dunque, la composizione del team non ha coinvolto solo futuri ingegneri, ma diversi Dipartimenti e CdL dell’Ateneo; da Economia e Commercio sino anche a Giornalismo.

Guidati dal Faculty Advisor, prof. Giacomo Risitano (afferente al Dipartimento di Ingegneria), l’avventura ha trovato il suo naturale approdo al MotoStudent; gli studenti di UniMe che hanno presenziato alla MS2, fase finale del torneo (la precedente fase si era già svolta e aveva visto il team Sic ottenere degli ottimi traguardi), sono: Claudio Agati, Gianluca Aquilia, Alessandro Caristi, Marco Mantineo, Francesco Mondello (partiti per primi con il prototipo), Massimiliano Chillemi, Davide Crisafulli, Gianmarco Interdonato, Marco Manfrè, Dario Milone (Team Leader), Umberto Previti, Giulia Puliafito, Marco Romano, Marcello Saccà e Nino Scipilliti, insieme al pilota Papale e al prof. Risitano».

