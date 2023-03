“I Cacciatori del cielo”, su Rai1 il film con le animazioni del messinese Lelio Bonaccorso

Le animazioni del fumettista messinese Lelio Bonaccorso sbarcano su Rai1 questa sera, mercoledì 29 marzo, con il docufilm “I Cacciatori del Cielo” di Mario Vitale. La pellicola vede Giuseppe Fiorello nei panni dell’aviatore Francesco Baracca, noto come “L’asso dei cieli”.

“I Cacciatori del Cielo” andrà in onda in prima serata alle ore 21.30 di oggi, 29 marzo 2023, su Rai1, in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare. Il docufilm è prodotto da Anele con Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari con il patrocinio di Aeronautica Militare.

Il film racconta, si diceva, la storia di Francesco Baracca, l’“asso dei cieli”, aviatore che ha collezionato il maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra. Le sue imprese risalgono a prima della nascita dell’Aeronautica – è morto nel 1918 –, ma è considerato un simbolo. Il docufilm intervalla alla fiction vera e propria, materiali di repertorio, sia foto sia filmati d’epoca, e animazioni originali e abbraccia temi universali come amicizia, grandi sogni e amore.

Le animazioni originali sono proprio quelle realizzate dal fumettista messinese Lelio Bonaccorso, e dalla Grafimated Cartoon. Bonaccorso, ricordiamo, è autore di opere di graphic journalism, come “Salvezza” o “A casa nostra. Cronaca di Riace”, insieme al giornalista Marco Rizzo; e dei graphic novel “Caravaggio e la ragazza” con Nadia Terranova, “Vento di Libertà”, scritto e disegnato da Bonaccorso, “Per amore di Monna Lisa, il più grande furto del XX secolo”, con Marco Rizzo. Recentemente, il corto “To the stars”, realizzato nel 2019 e rilasciato una prima volta in streaming durante il lockdown, è approdato su Prime Video.

Di seguito, alcune immagini:

