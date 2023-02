“To the Stars” è su Prime: il cortometraggio di Lelio Bonaccorso e Antonello Piccione

È il 2019 quando Lelio Bonaccorso e Antonello Piccione realizzano “To The Stars” cortometraggio animato dedicato alla Siria vista con gli occhi di Ahmed, un bambino che fugge con la propria famiglia dalla «terribile guerra», come aveva raccontato il fumettista messinese che aveva deciso di pubblicare il lavoro in streaming durante il periodo di quarantena da covid.

Adesso l’opera della durata di 8 minuti arriva su Amazon Prime, servizio che permette agli utenti abbonati di usufruire di diversi vantaggi; anche di vedere in streaming film e serie tv. Il cortometraggio di Bonaccorso e Piccione è stato prodotto con la partecipazione della Zattera dell’Arte di Ninni Panzera, musiche di Giovanni Puliafito, effetti sonori a cura di Patrick Fisichella. Con le voci di Maria Grazia Cucinotta, Maurizio Marchetti, Maria Grazia Soraci, Vivina Guerra, Daniele Gonciaruk.

