Halloween, una festa per bambini a Villa Mazzini? Peccato che i bagni non siano fruibili

Nuovi giochi e alcuni interventi di restyling per rimettere in sesto Villa Mazzini, peccato però non siano ancora stati resi fruibili i bagni. È quanto rilevano i consiglieri della IV Municipalità di Messina, Cristina Costanzo e Renato Coletta che, insieme agli altri esponenti della Circoscrizione, stanno organizzando un evento per bambini in occasione di Halloween. La soluzione proposta, anche se temporanea, è quella di posizionare nell’area verde dei bagni chimici.

Facciamo un passo indietro. Con l’idea di organizzare un evento ludico-ricreativo per bambini in occasione di Halloween, la IV Municipalità, nel corso di una Seduta della III Commissione aveva presentato una proposta di delibera all’interno della quale si chiedeva, tra le altre cose, di installare bagni chimici a Villa Mazzini, dato che i «servizi igienici della struttura sono attualmente chiusi al pubblico».

«La maggioranza dei consiglieri, tuttavia – spiegano Costanzo e Coletta in una nota –, si è mostrata, nella successiva seduta del Consiglio, di diverso avviso, sicché la presenza dei bagni chimici (che la III Commissione aveva considerato condizione indispensabile per la realizzazione della festa) è stata eliminata dalla delibera».

Ad intervenire è quindi la consigliera Costanzo: «Ritengo inammissibile – sottolinea – ipotizzare una festa per bambini che non preveda la possibilità, per i piccoli ed i loro accompagnatori, di utilizzare i servizi igienici, stante la persistente indisponibilità di quelli esistenti, sulla cui riapertura non è dato fare previsioni. L’occasione sarebbe stata propizia per porre rimedio ad una mancanza già evidenziata in altre occasioni, con grave disagio arrecato ai fruitori della Villa, specie anziani e piccini, ma così non è stato». I consiglieri lanciano dunque, attraverso la nota inviata, un appello affinché questa situazione venga risolta.

(45)