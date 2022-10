Giardino di Montalto chiuso da 4 anni, PuliAmo Messina: «Il degrado avanza, riapriamolo»

Ce lo ricorda PuliAmo Messina: il Giardino di Montalto è ormai chiuso alla pubblica fruizione da quattro anni, e oggi si trova sostanzialmente abbandonato al degrado. Per l’Associazione che lo aveva curato e gestito per un anno fino all’autunno del 2018, è il momento di rimettersi in moto per riaprire l’area alla città. «Lanciamo un appello corale alle istituzioni civili e religiose della città – scrivono i membri della No Profit in una nota –, affinché prevalga il buon senso per una scelta condivisa volta a favorire il benessere della collettività mediante la restituzione del Giardino di Montalto alla libera fruizione».

La vicenda la ricordiamo, l’abbiamo raccontata anche noi proprio su queste pagine. Il 31 ottobre 2018 il Giardino di Montalto era finito sotto i riflettori per una festa di Halloween organizzata al suo interno da PuliAmo Messina, l’associazione No Profit che lo aveva in gestione. L’evento era stato annullato e dopo pochi giorni la concessione era stata revocata. Da allora, diversi appelli per la riapertura, caduti nel vuoto. In mezzo anche la problematica della titolarità dell’area, contesa da Comune e Curia.

Oggi, ancora una volta, PuliAmo Messina mette al centro del dibattito il Giardino di Montalto, auspicandone una riapertura: «Oggi – ricorda l’Associazione – ricorrono esattamente quattro anni dalla revoca dell’adozione del Giardino di Montalto a Puli-AMO Messina ed alla conseguente chiusura al pubblico dell’area verde. Quattro anni in cui i cancelli del piccolo parco urbano sono rimasti serrati da un vistoso catenaccio, che di fatto priva tutti i cittadini di godere di un assaggio di natura in pieno centro storico».

«Delle vicende che hanno segnato il Giardino di Montalto – scrivono i volontari – fino alla sua chiusura ne sono state scritte di parole, diventate poi articoli, provvedimenti e comunicati stampa. Un polverone mediatico e istituzionale, placatosi all’alba del 31 ottobre. Dopodiché, un assordante silenzio. A fare rumore, invece, sono le piante infestanti che inesorabilmente divorano i selciati, i viottoli e le terrazze che con cura e amore furono “riscoperti” a suon di pale e ramazze dai volontari di Puli-AMO Messina in oltre sei mesi di bonifica – ed al successivo anno di manutenzione ordinaria ed apertura quotidiana al pubblico».

Con l’avvento del Covid-19 e la presa di coscienza della necessità di avere più spazi pubblici e più verde in centro città, i tempi, sottolinea Puli-AMO Messina, sono maturi: «È giunto il momento – scrive l’Associazione – che i nostri rappresentanti siedano attorno ad un tavolo per ridiscutere il destino di questa fondamentale area del centro storico. Puli-AMO Messina lancia un appello corale alle istituzioni civili e religiose della città, affinché prevalga il buon senso per una scelta condivisa volta a favorire il benessere della collettività mediante la restituzione del Giardino di Montalto alla libera fruizione».

Di seguito, le foto condivise da Puli-AMO Messina, che mostrano le condizioni in cui versa oggi il Giardino di Montalto.

